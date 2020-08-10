Waktu putar 10 jam. Pengisian daya USB-C

Pengisian selama 2 jam melalui USB-C akan menyediakan waktu putar hingga 10 jam. Jika daya tinggal sedikit, lakukan pengisian cepat selama 15 menit untuk menambah waktu putar selama 1,5 jam. Kabel headphone yang datar terasa nyaman di bagian belakang leher, saat earbud digunakan atau tidak.