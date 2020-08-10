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  • Nikmati dentuman bass Nikmati dentuman bass Nikmati dentuman bass

    Headphone nirkabel in-ear

    TAE4205WT/00

    Nikmati dentuman bass

    Suka mendengarkan suara bass yang menggelegar? Headphone nirkabel in-ear ini memberikan bass yang lebih kuat hany dengan satu sentuhan tombol! Waktu putar 10 jam, pengisian daya cepat, dan soft wing tip untuk isolasi noise pasif yang aman dan lebih baik.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Headphone nirkabel in-ear

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    Nikmati dentuman bass

    • Driver 8,2 mm/ closed back
    • In-ear
    Tombol BASS boost. Bass langsung lebih kencang

    Tombol BASS boost. Bass langsung lebih kencang

    Headphone nirkabel dilengkapi dengan driver neodymium 8,2 mm untuk suara jernih dan bass yang mantap. Jika ingin menambahkan bass, tekan tombol BASS boost di remot in-line. Anda akan langsung merasakan perbedaannya.

    Waktu putar 10 jam. Pengisian daya USB-C

    Waktu putar 10 jam. Pengisian daya USB-C

    Pengisian selama 2 jam melalui USB-C akan menyediakan waktu putar hingga 10 jam. Jika daya tinggal sedikit, lakukan pengisian cepat selama 15 menit untuk menambah waktu putar selama 1,5 jam. Kabel headphone yang datar terasa nyaman di bagian belakang leher, saat earbud digunakan atau tidak.

    Remot inline. Mudah beralih dari daftar putar ke panggilan

    Remot inline. Mudah beralih dari daftar putar ke panggilan

    Menerima panggilan, menjeda daftar putar. Semuanya tanpa perlu menyentuh smartphone. Pemasangan Bluetooth cerdas memungkinkan headphone untuk mengingat perangkat terakhir yang dipasangkan.

    Aman, fleksibel, nyaman

    Tabung akustik oval dan penutup earbud yang dapat diganti menjadikannya pas dan nyaman di telinga. Wing tip lembut yang pas di lekukan telinga memungkinkan isolasi noise pasif yang lebih baik dan kedap.

    3 penutup earbud karet yang dapat diganti

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    Kabel headphone yang terasa nyaman di bagian belakang leher

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    Driver neodymium 8,2 mm yang kuat

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    Pengisian Cepat. Isi daya selama 15 menit, pemutaran ekstra selama 1,5 jam

    Jika membutuhkan dorongan tambahan, cukup lakukan Pengisian Cepat selama 15 menit untuk menambahkan waktu putar selama 1,5 jam.

    Pemasangan cerdas. Secara otomatis menemukan perangkat Bluetooth

    Tekan lama tombol multi-fungsi satu kali, headphone Bluetooth nirkabel ini akan siap dipasangkan. Setelah dipasangkan, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasangkan.

    Wing tip agar pas dipakai. Isolasi noise pasif yang lebih baik

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    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Diameter speaker
      8,2mm
      Diafragma
      PET
      Tipe magnet
      NdFeB
      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz
      Kepekaan
      105  dB

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,0
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m

    • Kardus Luar

      Panjang
      42.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      22  cm
      Berat kotor
      2.788  kg
      Panjang
      21.2  cm
      GTIN
      1 48 95229 11024 0
      Berat bersih
      0.84  kg
      Berat tara
      1.948  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Y
      Manajemen panggilan
      • Menjawab/Mengakhiri Panggilan
      • Tolak panggilan

    • Kardus Dalam

      Panjang
      10.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      10.1  cm
      Panjang
      17.5  cm
      Berat bersih
      0.105  kg
      Berat kotor
      0.298  kg
      Berat tara
      0.193  kg
      GTIN
      2 48 95229 11024 7

    • Daya

      Jenis baterai
      Lithium-Ion
      Dapat diisi ulang
      Y
      Waktu pemutaran musik
      6*  jam
      Waktu siaga
      110* jam
      Waktu bicara
      5,5* jam

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.5  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      3  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 11024 3
      Berat kotor
      0.082  kg
      Berat bersih
      0.035  kg
      Berat tara
      0.047  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      2  cm
      Lebar
      10  cm
      Tinggi
      4  cm
      Berat
      0.016  kg

    • Aksesori

      Kabel USB
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      Putih

    • UPC

      UPC
      8 40063 20105 7

    Badge-D2C

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