TAH2000BK/97
Model Ringo
Tetap santai saat yang lain terburu-buru. Kenakan headphone on-ear nirkabel bernuansa retro ini dan tampil santai sambil mengikuti irama musik favorit. Nikmati kualitas suara yang luar biasa, durasi penggunaan hingga 20 jam, dan bobot yang sangat ringan hingga tak terasa saat dikenakan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Headphone on-ear ini menghadirkan kembali gaya lama favorit Anda—dengan driver 40 mm yang menghasilkan suara warm dan modern. Dengan ear-cup berbentuk bulat yang menarik, Anda akan terlihat seolah sedang memainkan pemutar kaset seperti masa-masa dahulu. Tersedia juga beragam pilihan warna menarik.
Nikmati waktu penggunaan hingga 26 jam dengan kondisi baterai terisi penuh, yang memerlukan pengisian daya selama 2 jam via USB-C. Jika butuh segera digunakan, mengisi daya headphone on-ear ini selama 15 menit memungkinkan Anda menggunakannya selama 6 jam.
Bluetooth 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih stabil untuk streaming lancar tanpa gangguan. Anda dapat menghubungkan dua perangkat Bluetooth secara bersamaan dan menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.
Dahulu, Anda harus menekan tombol yang besar dan berat pada pemutar kaset untuk mengontrol musik. Kini, Anda dapat menikmati kemudahan kontrol tombol pada ear-cup untuk mengatur pemutaran, volume, dan panggilan.
Hadir dengan tampilan ikonis. Nikmati kenyamanan yang modern. Model Ringo mengunggulkan headband ringan yang mudah disesuaikan agar pas saat dikenakan. Anda juga mendapatkan dua set ekstra bantalan ear-cup yang lembut sebagai cadangan.
Aplikasi pendukung yang praktis ini memiliki fitur equalizer bawaan untuk mengatur suara. Anda juga dapat mengaktifkan bass dinamis jika ingin menikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar! Gunakan aplikasi untuk mendapatkan firmware terbaru, mengelola perangkat yang terhubung, dan banyak lagi.
Kami terus berupaya menciptakan rantai pasokan yang lebih ramah lingkungan dan transparan. Headphone ini dibuat dari plastik daur ulang bekas pakai bersertifikat RCS, dan kemasan produk kami menggunakan karton daur ulang bersertifikat FSC dan tinta berbahan dasar kedelai.
Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Headphone nirkabel ini dilengkapi driver yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Asisten suara
Keramahan lingkungan
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