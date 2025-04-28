Model Ringo

Tetap santai saat yang lain terburu-buru. Kenakan headphone on-ear nirkabel bernuansa retro ini dan tampil santai sambil mengikuti irama musik favorit. Nikmati kualitas suara yang luar biasa, durasi penggunaan hingga 20 jam, dan bobot yang sangat ringan hingga tak terasa saat dikenakan.