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  • Model Ringo Model Ringo Model Ringo

    2000 series Headphone on-ear nirkabel

    TAH2000TL/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Model Ringo

    Tetap santai saat yang lain terburu-buru. Kenakan headphone on-ear nirkabel bernuansa retro ini dan tampil santai sambil mengikuti irama musik favorit. Nikmati kualitas suara yang luar biasa, durasi penggunaan hingga 20 jam, dan bobot yang sangat ringan hingga tak terasa saat dikenakan.

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    Tersedia dalam:

    2000 series Headphone on-ear nirkabel

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    Model Ringo

    • Desain retro, suara mengagumkan
    • Desain praktis dan mudah dibawa
    • Durasi penggunaan hingga 26 jam
    • Bluetooth Multititik
    Tampilan lawas, suara modern

    Tampilan lawas, suara modern

    Headphone on-ear ini menghadirkan kembali gaya lama favorit Anda—dengan driver 40 mm yang menghasilkan suara warm dan modern. Dengan ear-cup berbentuk bulat yang menarik, Anda akan terlihat seolah sedang memainkan pemutar kaset seperti masa-masa dahulu. Tersedia juga beragam pilihan warna menarik.

    Baterai tahan lama dan pengisian daya cepat

    Baterai tahan lama dan pengisian daya cepat

    Nikmati waktu penggunaan hingga 26 jam dengan kondisi baterai terisi penuh, yang memerlukan pengisian daya selama 2 jam via USB-C. Jika butuh segera digunakan, mengisi daya headphone on-ear ini selama 15 menit memungkinkan Anda menggunakannya selama 6 jam.

    Koneksi Bluetooth multititik yang stabil dan penyandingan perangkat yang mudah

    Koneksi Bluetooth multititik yang stabil dan penyandingan perangkat yang mudah

    Bluetooth 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih stabil untuk streaming lancar tanpa gangguan. Anda dapat menghubungkan dua perangkat Bluetooth secara bersamaan dan menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

    Kontrol tombol on-ear yang praktis

    Kontrol tombol on-ear yang praktis

    Dahulu, Anda harus menekan tombol yang besar dan berat pada pemutar kaset untuk mengontrol musik. Kini, Anda dapat menikmati kemudahan kontrol tombol pada ear-cup untuk mengatur pemutaran, volume, dan panggilan.

    Headband ringan dan bantalan ear-cup cadangan

    Headband ringan dan bantalan ear-cup cadangan

    Hadir dengan tampilan ikonis. Nikmati kenyamanan yang modern. Model Ringo mengunggulkan headband ringan yang mudah disesuaikan agar pas saat dikenakan. Anda juga mendapatkan dua set ekstra bantalan ear-cup yang lembut sebagai cadangan.

    Aplikasi Philips Headphones. Pendamping Ringo.

    Aplikasi Philips Headphones. Pendamping Ringo.

    Aplikasi pendukung yang praktis ini memiliki fitur equalizer bawaan untuk mengatur suara. Anda juga dapat mengaktifkan bass dinamis jika ingin menikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar! Gunakan aplikasi untuk mendapatkan firmware terbaru, mengelola perangkat yang terhubung, dan banyak lagi.

    Desain dan kemasan ramah lingkungan

    Desain dan kemasan ramah lingkungan

    Kami terus berupaya menciptakan rantai pasokan yang lebih ramah lingkungan dan transparan. Headphone ini dibuat dari plastik daur ulang bekas pakai bersertifikat RCS, dan kemasan produk kami menggunakan karton daur ulang bersertifikat FSC dan tinta berbahan dasar kedelai.

    Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

    Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Headphone nirkabel ini dilengkapi driver yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      10 mW
      Kepekaan
      123 dB (1 kHz)
      Diameter speaker
      40  milimeter
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,4
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Ya
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      Panjang
      19.80  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      17.50  cm
      Berat kotor
      0.69  kg
      Panjang
      21.20  cm
      GTIN
      1 48 95229 16642 1
      Berat bersih
      0.29  kg
      Berat tara
      0.40  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Ya
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Daya

      Jumlah baterai
      1 buah
      Waktu pemutaran musik
      26  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 6 hrs
      Berat baterai (Total)
      5  g
      Kapasitas baterai (Headphone)
      200  mAh
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      18.8  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      16.8  cm
      Tinggi
      6  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 16642 4
      Berat kotor
      0.194  kg
      Berat bersih
      0.095  kg
      Berat tara
      0.099  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      15.50  cm
      Lebar
      14.70  cm
      Tinggi
      5.00  cm
      Berat
      0.08  kg

    • Aksesori

      Lain-lain
      2 pasang bantalan ekstra
      Panduan Cepat
      Y

    • Desain

      Warna
      Toska
      Gaya pemakaian
      Headband
      Desain lipat
      Pipih
      Bahan sambungan telinga
      Foam
      Pas di telinga
      On-ear
      Jenis ear-cup
      Bagian belakang tertutup

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Tekan tombol Putar/Jeda
      Dukungan asisten suara
      Y

    • Keramahan lingkungan

      Cangkang plastik
      mengandung 47% Akrilonitril Butadiena Stirena daur ulang bekas pakai bersertifikat RCS TE-00132492

    Badge-D2C

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