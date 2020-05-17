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  • Musik Anda. Gaya Anda. Musik Anda. Gaya Anda. Musik Anda. Gaya Anda.

    3000 series Headphone on ear

    TAH4105RD/00

    Musik Anda. Gaya Anda.

    Seperti sedang berada di lantai dansa. Headphone on-ear ini menghadirkan suara yang jernih dan bass yang kencang. Headband yang dilengkapi dengan bantalan sangat nyaman digunakan, dan desain berwarna matte memungkinkan Anda untuk menyesuaikan musik dengan gaya Anda.

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    3000 series Headphone on ear

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    Musik Anda. Gaya Anda.

    • Driver 32mm/closed-back
    • Headband ringan
    • Lipat ringkas
    Isolasi suara luar biasa berkat desain closed-back

    Isolasi suara luar biasa berkat desain closed-back

    Bass menghentak, suara jernih

    Hidupkan kembali semua momen lantai dansa terbaik Anda. Driver neodymium 32 mm menghasilkan suara bass yang menghentak dan jernih. Berkat desain closed-back-nya, suara jadi terisolasi sehingga Anda dapat menikmati setiap detik lagu favorit Anda.

    Headband ringan dengan bantalan yang dapat disesuaikan

    Tersedia dalam warna matte yang menawan, headband yang terpasang di headphone on-ear ini juga sangat empuk dan ringan sehingga Anda pun merasa seperti tidak sedang memakainya. Selain terpasang penanda untuk membedakan headphone untuk telinga kiri/kanan, ear-cup yang lembut ini juga bisa disesuaikan hingga terasa pas.

    Desain lipat mendatar agar mudah disimpan

    Nikmati dentuman bassnya. Ear-cup dapat dilipat mendatar dan diputar ke arah dalam agar mudah disimpan di dalam saku atau tas. Cukup lipat, beres.

    Remot inline. Kendalikan musik dan panggilan dengan mudah

    Menerima panggilan telepon atau menjeda daftar putar, semua bisa dilakukan tanpa menyentuh smartphone. Konektor bersudutnya berfungsi agar headphone tetap tersambung ke perangkat cerdas Anda-praktis ketika ponsel berada di saku Anda.

    Konektor bersudut. Headphone Anda akan tetap terhubung

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    Desain lipat yang ringkas menjadikannya mudah dibawa

    Sangat ringkas ketika dilipat sehingga cocok untuk bepergian dan memungkinkan Anda menikmati musik di mana saja.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Diameter speaker
      32 mm
      Diafragma
      PET
      Impedansi
      32 ohm
      Tipe magnet
      NdFeB
      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz
      Input daya maksimum
      30 mW
      Kepekaan
      106 dB
      Jenis
      dinamis

    • Konektivitas

      Panjang kabel
      1,2 m
      Konektor
      3,5 mm
      Mikrofon
      Mikrofon terpasang

    • Kardus Luar

      Panjang
      21.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      17  cm
      Berat kotor
      0.96  kg
      Panjang
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 11026 4
      Berat bersih
      0.459  kg
      Berat tara
      0.501  kg

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      22.5  cm
      Lebar
      19.5  cm
      Tinggi
      5  cm
      EAN
      48 95229 11026 7
      Berat kotor
      0.26  kg
      Berat bersih
      0.153  kg
      Berat tara
      0.107  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      18.5  cm
      Lebar
      16.5  cm
      Tinggi
      4  cm
      Berat
      0.153  kg

    • Desain

      Warna
      Merah

    • UPC

      UPC
      8 40063 20108 8

    Badge-D2C

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