TAH4105WT/00
Musik Anda. Gaya Anda.
Seperti sedang berada di lantai dansa. Headphone on-ear ini menghadirkan suara yang jernih dan bass yang kencang. Headband yang dilengkapi dengan bantalan sangat nyaman digunakan, dan desain berwarna matte memungkinkan Anda untuk menyesuaikan musik dengan gaya Anda.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Hidupkan kembali semua momen lantai dansa terbaik Anda. Driver neodymium 32 mm menghasilkan suara bass yang menghentak dan jernih. Berkat desain closed-back-nya, suara jadi terisolasi sehingga Anda dapat menikmati setiap detik lagu favorit Anda.
Tersedia dalam warna matte yang menawan, headband yang terpasang di headphone on-ear ini juga sangat empuk dan ringan sehingga Anda pun merasa seperti tidak sedang memakainya. Selain terpasang penanda untuk membedakan headphone untuk telinga kiri/kanan, ear-cup yang lembut ini juga bisa disesuaikan hingga terasa pas.
Nikmati dentuman bassnya. Ear-cup dapat dilipat mendatar dan diputar ke arah dalam agar mudah disimpan di dalam saku atau tas. Cukup lipat, beres.
Menerima panggilan telepon atau menjeda daftar putar, semua bisa dilakukan tanpa menyentuh smartphone. Konektor bersudutnya berfungsi agar headphone tetap tersambung ke perangkat cerdas Anda-praktis ketika ponsel berada di saku Anda.
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Sangat ringkas ketika dilipat sehingga cocok untuk bepergian dan memungkinkan Anda menikmati musik di mana saja.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Desain
UPC
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