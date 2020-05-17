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  • Nikmati dentuman bass Nikmati dentuman bass Nikmati dentuman bass

    Headphone Nirkabel On-ear

    TAH4205BL/00

    Nikmati dentuman bass

    Nikmati lagu Anda dengan bass yang berdentum kencang. Headphone on-ear nirkabel ini memiliki tombol untuk menaikkan BASS yang dapat ditekan setiap saat. Dilengkapi dengan fitur waktu putar hingga 29 jam, pengisian daya cepat, dan berbagai pilihan warna matte yang trendi.

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    Headphone Nirkabel On-ear

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    Nikmati dentuman bass

    • Driver 32mm/closed-back
    • On-ear
    • Lipat ringkas
    • Waktu putar hingga 29 jam
    Tombol BASS boost. Suara bass yang lebih menghentak dengan sekali sentuh

    Tombol BASS boost. Suara bass yang lebih menghentak dengan sekali sentuh

    Headphone on-ear ini memiliki driver akustik neodymium 32 mm andal yang menghadirkan kualitas suara jernih dan bass yang menghentak. Ingin kualitas suaranya lebih mantap? Cukup tekan tombol BASS boost dan buktikan bedanya.

    Waktu putar 29 jam. Pengisian daya USB-C

    Waktu putar 29 jam. Pengisian daya USB-C

    Dapatkan waktu pemutaran hingga 29 jam dengan mengisi daya selama 2 jam menggunakan USB-C. Jika daya mulai menipis, cukup isi daya selama 15 menit dan Anda bisa menikmati musik selama 4 jam.

    Headband ringan dengan bantalan yang dapat disesuaikan

    Headband ringan dengan bantalan yang dapat disesuaikan

    Tersedia dalam warna matte yang menawan, headband yang terpasang di headphone on-ear ini juga sangat empuk dan ringan sehingga Anda pun merasa seperti tidak sedang memakainya. Selain terpasang penanda untuk membedakan headphone untuk telinga kiri/kanan, ear-cup yang lembut ini juga bisa disesuaikan hingga terasa pas.

    Desain lipat mendatar agar mudah disimpan

    Desain lipat mendatar agar mudah disimpan

    Nikmati dentuman bassnya. Ear-cup dapat dilipat mendatar dan diputar ke arah dalam agar mudah disimpan di dalam saku atau tas. Cukup lipat, beres.

    Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah

    Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah

    Tidak suka lagu yang sedang diputar? Lewati dengan menekan tombol selama beberapa detik. Ingin menolak panggilan telepon? Cukup tekan tombol. Berkat pemasangan Bluetooth cerdas, earphone ini mengingat perangkat yang terakhir terpasang.

    Isolasi suara luar biasa berkat desain closed-back

    Isolasi suara luar biasa berkat desain closed-back

    Pemasangan cerdas. Secara otomatis menemukan perangkat Bluetooth

    Tekan lama tombol multi-fungsi satu kali, headphone Bluetooth nirkabel ini akan siap dipasangkan. Setelah dipasangkan, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasangkan.

    Desain lipat yang ringkas menjadikannya mudah dibawa

    Sangat ringkas ketika dilipat sehingga cocok untuk bepergian dan memungkinkan Anda menikmati musik di mana saja.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      32 mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      20 mW
      Kepekaan
      110 dB (1 kHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Versi Bluetooth
      5.0 atau yang lebih baru
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      21.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      17  cm
      Berat kotor
      1.043  kg
      Panjang
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 11030 1
      Berat bersih
      0.5415  kg
      Berat tara
      0.5015  kg

    • Mudah

      Tipe kontrol
      Tombol

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      1 buah
      Waktu pemutaran musik
      29  jam
      Waktu bicara
      21 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 4hrs
      Berat baterai (Total)
      5.3  g
      Waktu masa pakai baterai
      166 hr
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      22.5  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      19.5  cm
      Tinggi
      5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 11030 4
      Berat kotor
      0.286  kg
      Berat bersih
      0.1805  kg
      Berat tara
      0.1055  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      18.5  cm
      Lebar
      16.5  cm
      Tinggi
      4  cm
      Berat
      0.15  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      Biru
      Gaya pemakaian
      Headband
      Desain lipat
      Pipih
      Bahan sambungan telinga
      Kulit sintetis
      Pas di telinga
      On-ear
      Jenis ear-cup
      Bagian belakang tertutup

    • UPC

      UPC
      8 40063 20112 5

    Badge-D2C

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    • Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.
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