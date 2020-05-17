TAH4205WT/00
Nikmati dentuman bass
Nikmati lagu Anda dengan bass yang berdentum kencang. Headphone on-ear nirkabel ini memiliki tombol untuk menaikkan BASS yang dapat ditekan setiap saat. Dilengkapi dengan fitur waktu putar hingga 29 jam, pengisian daya cepat, dan berbagai pilihan warna matte yang trendi.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Headphone on-ear ini memiliki driver akustik neodymium 32 mm andal yang menghadirkan kualitas suara jernih dan bass yang menghentak. Ingin kualitas suaranya lebih mantap? Cukup tekan tombol BASS boost dan buktikan bedanya.
Dapatkan waktu pemutaran hingga 29 jam dengan mengisi daya selama 2 jam menggunakan USB-C. Jika daya mulai menipis, cukup isi daya selama 15 menit dan Anda bisa menikmati musik selama 4 jam.
Tersedia dalam warna matte yang menawan, headband yang terpasang di headphone on-ear ini juga sangat empuk dan ringan sehingga Anda pun merasa seperti tidak sedang memakainya. Selain terpasang penanda untuk membedakan headphone untuk telinga kiri/kanan, ear-cup yang lembut ini juga bisa disesuaikan hingga terasa pas.
Nikmati dentuman bassnya. Ear-cup dapat dilipat mendatar dan diputar ke arah dalam agar mudah disimpan di dalam saku atau tas. Cukup lipat, beres.
Tidak suka lagu yang sedang diputar? Lewati dengan menekan tombol selama beberapa detik. Ingin menolak panggilan telepon? Cukup tekan tombol. Berkat pemasangan Bluetooth cerdas, earphone ini mengingat perangkat yang terakhir terpasang.
Tekan lama tombol multi-fungsi satu kali, headphone Bluetooth nirkabel ini akan siap dipasangkan. Setelah dipasangkan, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasangkan.
Sangat ringkas ketika dilipat sehingga cocok untuk bepergian dan memungkinkan Anda menikmati musik di mana saja.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
UPC
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