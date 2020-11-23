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  • Bass yang berdentum Bass yang berdentum Bass yang berdentum

    Headphone Nirkabel

    TAH5205BK/00

    Bass yang berdentum

    Tutup telinga Anda dan rasakan bass-nya! Headphone nirkabel over-ear ini memiliki tombol BASS boost untuk bass yang lebih dalam dengan sekali sentuh. Waktu putar hingga 29 jam, pengisian daya cepat, dan koneksi Bluetooth yang stabil. Anda tidak akan melewatkan satu irama pun.

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    Headphone Nirkabel

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    Bass yang berdentum

    • Driver/closed-back 40 mm
    • Ringan
    • Lipat ringkas
    • Waktu putar hingga 29 jam
    Driver neodymium 40 mm yang kuat. Tombol BASS boost.

    Driver neodymium 40 mm yang kuat. Tombol BASS boost.

    Headphone over-ear ini memiliki driver akustik neodymium 40 mm andal yang menghadirkan kualitas suara jernih dan bass yang menghentak. Ingin kualitas suaranya lebih mantap? Cukup tekan tombol BASS boost dan buktikan bedanya.

    Waktu putar 29 jam. Pengisian daya USB-C.

    Waktu putar 29 jam. Pengisian daya USB-C.

    Dapatkan waktu pemutaran hingga 29 jam dengan mengisi daya selama 2 jam menggunakan USB-C. Jika daya mulai menipis, cukup isi daya selama 15 menit dan Anda bisa menikmati musik selama 4 jam. Kabel inline yang bisa dilepas memungkinkan headphone bisa digunakan dengan kabel.

    Headband ringan dengan bantalan yang dapat disesuaikan.

    Tersedia dalam warna matte yang menawan, headband yang terpasang di headphone on-ear ini juga sangat empuk dan ringan sehingga Anda pun merasa seperti tidak sedang memakainya. Selain terpasang penanda untuk membedakan headphone untuk telinga kiri/kanan, ear-cup yang lembut ini juga bisa disesuaikan hingga terasa pas.

    Desain ringkas yang dapat dilipat agar mudah disimpan.

    Nikmati dentuman bassnya. Ear-cup dapat dilipat mendatar dan diputar ke arah dalam agar mudah disimpan di dalam saku atau tas. Cukup lipat, beres.

    Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah

    Tidak suka lagu yang sedang diputar? Lewati dengan menekan tombol selama beberapa detik. Ingin menolak panggilan telepon? Cukup tekan tombol. Berkat pemasangan Bluetooth cerdas, earphone ini mengingat perangkat yang terakhir terpasang.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      40 mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      <50 mW
      Kepekaan
      90 dB (1 KHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,0
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Kabel yang bisa dilepas
      Y
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth
      Soket headphone
      3.5  milimeter

    • Kardus Luar

      Panjang
      21.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      18.5  cm
      Berat kotor
      1.5  kg
      Panjang
      26.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 10971 8
      Berat bersih
      0.69  kg
      Berat tara
      0.81  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      1 buah
      Waktu pemutaran musik
      29  jam
      Waktu bicara
      21 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 4 hrs
      Berat baterai (Total)
      8.3  g
      Kapasitas baterai (Headphone)
      400  mAh
      Waktu masa pakai baterai
      166 hr
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      24  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      19.5  cm
      Tinggi
      5.5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 10971 1
      Berat kotor
      0.37  kg
      Berat bersih
      0.23  kg
      Berat tara
      0.14  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      19.5  cm
      Lebar
      18.5  cm
      Tinggi
      4  cm
      Berat
      0.21  kg

    • Aksesori

      Kabel audio
      Kabel stereo 3,5 mm, P=1,2 m
      Panduan Cepat
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Gaya pemakaian
      Headband
      Desain lipat
      Rata/Ke arah dalam
      Bahan sambungan telinga
      Kulit sintetis
      Pas di telinga
      Over-ear
      Jenis ear-cup
      Bagian belakang tertutup

    • UPC

      UPC
      8 40063 20092 0

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      Y
      Aktivasi asisten suara
      Manual
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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    • *Ketersediaan fungsi berbeda-beda, tergantung kompabilitas ponsel.
    • Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.
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