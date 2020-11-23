Tutup telinga Anda dan rasakan bass-nya! Headphone nirkabel over-ear ini memiliki tombol BASS boost untuk bass yang lebih dalam dengan sekali sentuh. Waktu putar hingga 29 jam, pengisian daya cepat, dan koneksi Bluetooth yang stabil. Anda tidak akan melewatkan satu irama pun.
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Driver neodymium 40 mm yang kuat. Tombol BASS boost.
Headphone over-ear ini memiliki driver akustik neodymium 40 mm andal yang menghadirkan kualitas suara jernih dan bass yang menghentak. Ingin kualitas suaranya lebih mantap? Cukup tekan tombol BASS boost dan buktikan bedanya.
Waktu putar 29 jam. Pengisian daya USB-C.
Dapatkan waktu pemutaran hingga 29 jam dengan mengisi daya selama 2 jam menggunakan USB-C. Jika daya mulai menipis, cukup isi daya selama 15 menit dan Anda bisa menikmati musik selama 4 jam. Kabel inline yang bisa dilepas memungkinkan headphone bisa digunakan dengan kabel.
Headband ringan dengan bantalan yang dapat disesuaikan.
Tersedia dalam warna matte yang menawan, headband yang terpasang di headphone on-ear ini juga sangat empuk dan ringan sehingga Anda pun merasa seperti tidak sedang memakainya. Selain terpasang penanda untuk membedakan headphone untuk telinga kiri/kanan, ear-cup yang lembut ini juga bisa disesuaikan hingga terasa pas.
Desain ringkas yang dapat dilipat agar mudah disimpan.
Nikmati dentuman bassnya. Ear-cup dapat dilipat mendatar dan diputar ke arah dalam agar mudah disimpan di dalam saku atau tas. Cukup lipat, beres.
Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah
Tidak suka lagu yang sedang diputar? Lewati dengan menekan tombol selama beberapa detik. Ingin menolak panggilan telepon? Cukup tekan tombol. Berkat pemasangan Bluetooth cerdas, earphone ini mengingat perangkat yang terakhir terpasang.