TAH5209BK/97
Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat
Kenakan headphone over-ear nirkabel ini dan nikmati kenyamanan yang sesungguhnya. Dengarkan suara yang kaya dengan karakter bass yang kuat bahkan pada volume rendah serta nikmati waktu pemutaran hingga 65 jam. Selain itu, headphone ini dapat dilipat sehingga ringkas saat dibawa bepergian.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Headphone over-ear ini dirancang untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Headband yang empuk terasa sangat ringan. Ear-cup yang lembut dapat disesuaikan sudutnya hingga terasa pas. Masing-masing ear-cup dilapisi memory foam: makin sering digunakan, makin nyaman rasanya.
Nikmati suara yang luar biasa berkat driver 40 mm dan isolasi kebisingan pasif yang baik berkat desain over-ear yang pas di telinga. Jika Anda menyukai lagu dengan karakter bass yang asyik, aktifkan Bass Dinamis melalui aplikasi Philips Headphone dan nikmati lagu favorit Anda secara maksimal sekalipun Anda mendengarkannya di lingkungan yang tenang.
Dengan waktu putar hingga 65 jam, headphone nirkabel ini akan menemani Anda mendengarkan berbagai daftar putar musik. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 5 menit untuk penggunaan selama 3 jam.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan meredam kebisingan di sekitar Anda.
Temani ke mana pun Anda pergi! Dengan warna-warna matte yang trendi dan desain yang dapat dilipat, bawa headphone nirkabel over-ear ini ke mana pun Anda pergi. Ear-cup headphone ini dapat dilipat rata dan diputar ke dalam untuk memudahkan penyimpanan di dalam kantong atau tas.
Berkat tombol multifungsi yang praktis di ear-cup kanan, Anda dapat mengelola panggilan atau mengontrol pemutaran konten dan volume. Anda juga dapat menggunakan tombol daya untuk mengaktifkan pengaturan minim latensi saat menonton video atau film.
Anda dapat menggunakan aplikasi pendamping kami untuk mengaktifkan Bass Dinamis atau pengaturan minim latensi saat menonton video. Terdapat juga berbagai pilihan gaya suara bawaan: gaya 'Suara' sangat cocok untuk konten podcast! Pernah lupa mematikan headphone Anda? Atur pewaktu lewat aplikasi pendamping kami dan headphone akan mati secara otomatis.
Nikmati konten yang Anda sukai lewat headphone ini secara maksimal, mulai dari musik hingga podcast! Dapatkan karakter suara yang warm dan detail dengan bass yang kaya berkat driver miliknya yang disesuaikan dengan ciri khas suara Philips.
Driver neodymium 40 mm yang andal
Warna-warna matte yang trendi
Isi daya cepat 5 menit untuk penggunaan selama 3 jam
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Asisten suara
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