Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat

Kenakan headphone over-ear nirkabel ini dan nikmati kenyamanan yang sesungguhnya. Dengarkan suara yang kaya dengan karakter bass yang kuat bahkan pada volume rendah serta nikmati waktu pemutaran hingga 65 jam. Selain itu, headphone ini dapat dilipat sehingga ringkas saat dibawa bepergian.