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  • Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat

    5000 series Headphone nirkabel over-ear

    TAH5209WT/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat

    Kenakan headphone over-ear nirkabel ini dan nikmati kenyamanan yang sesungguhnya. Dengarkan suara yang kaya dengan karakter bass yang kuat bahkan pada volume rendah serta nikmati waktu pemutaran hingga 65 jam. Selain itu, headphone ini dapat dilipat sehingga ringkas saat dibawa bepergian.

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    Tersedia dalam:

    5000 series Headphone nirkabel over-ear

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    Supernyaman, suara luar biasa, ringkas dan dapat dilipat

    • Headphone over-ear ringan
    • Suara natural. Bass Dinamis
    • Waktu putar hingga 65 jam
    • Suara panggilan jernih
    Ringan dan nyaman, gunakan berlama-lama tanpa beban

    Ringan dan nyaman, gunakan berlama-lama tanpa beban

    Headphone over-ear ini dirancang untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Headband yang empuk terasa sangat ringan. Ear-cup yang lembut dapat disesuaikan sudutnya hingga terasa pas. Masing-masing ear-cup dilapisi memory foam: makin sering digunakan, makin nyaman rasanya.

    Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

    Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

    Nikmati suara yang luar biasa berkat driver 40 mm dan isolasi kebisingan pasif yang baik berkat desain over-ear yang pas di telinga. Jika Anda menyukai lagu dengan karakter bass yang asyik, aktifkan Bass Dinamis melalui aplikasi Philips Headphone dan nikmati lagu favorit Anda secara maksimal sekalipun Anda mendengarkannya di lingkungan yang tenang.

    Waktu putar hingga 65 jam dengan pengisian daya cepat

    Waktu putar hingga 65 jam dengan pengisian daya cepat

    Dengan waktu putar hingga 65 jam, headphone nirkabel ini akan menemani Anda mendengarkan berbagai daftar putar musik. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 5 menit untuk penggunaan selama 3 jam.

    Koneksi multipoint Bluetooth tanpa putus

    Koneksi multipoint Bluetooth tanpa putus

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan meredam kebisingan di sekitar Anda.

    Desain portabel ringkas yang dapat dilipat sekaligus ciamik

    Desain portabel ringkas yang dapat dilipat sekaligus ciamik

    Temani ke mana pun Anda pergi! Dengan warna-warna matte yang trendi dan desain yang dapat dilipat, bawa headphone nirkabel over-ear ini ke mana pun Anda pergi. Ear-cup headphone ini dapat dilipat rata dan diputar ke dalam untuk memudahkan penyimpanan di dalam kantong atau tas.

    Tombol multifungsi yang mudah diakses di ear-cup kanan

    Berkat tombol multifungsi yang praktis di ear-cup kanan, Anda dapat mengelola panggilan atau mengontrol pemutaran konten dan volume. Anda juga dapat menggunakan tombol daya untuk mengaktifkan pengaturan minim latensi saat menonton video atau film.

    Aplikasi Philips Headphone Headphone. Kontrol suara khusus

    Anda dapat menggunakan aplikasi pendamping kami untuk mengaktifkan Bass Dinamis atau pengaturan minim latensi saat menonton video. Terdapat juga berbagai pilihan gaya suara bawaan: gaya 'Suara' sangat cocok untuk konten podcast! Pernah lupa mematikan headphone Anda? Atur pewaktu lewat aplikasi pendamping kami dan headphone akan mati secara otomatis.

    Hangat, mendetail, natural. Ciri khas suara Philips

    Nikmati konten yang Anda sukai lewat headphone ini secara maksimal, mulai dari musik hingga podcast! Dapatkan karakter suara yang warm dan detail dengan bass yang kaya berkat driver miliknya yang disesuaikan dengan ciri khas suara Philips.

    Driver neodymium 40 mm yang andal

    Driver neodymium 40 mm yang andal

    Warna-warna matte yang trendi

    Warna-warna matte yang trendi

    Isi daya cepat 5 menit untuk penggunaan selama 3 jam

    Isi daya cepat 5 menit untuk penggunaan selama 3 jam

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      20 mW
      Kepekaan
      92 dB (1 KHz, -10 dBFS)
      Diameter speaker
      40  milimeter
      Mikrofon dan kontrol
      tombol volume
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,3
      Profil Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Y
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      Panjang
      23.60  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      23.00  cm
      Berat kotor
      1.332  kg
      Panjang
      30.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 15000 0
      Berat bersih
      0.67  kg
      Berat tara
      0.662  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Y
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Daya

      Jumlah baterai
      1
      Waktu pemutaran musik
      65  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      5 mins for 3 hr
      Berat baterai (Total)
      10  g
      Kapasitas baterai (Headphone)
      500  mAh
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      22.4  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      digantung
      Lebar
      7  cm
      Tinggi
      26.7  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 15000 3
      Berat kotor
      0.444  kg
      Berat bersih
      0.223  kg
      Berat tara
      0.221  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      20.00  cm
      Lebar
      18.50  cm
      Tinggi
      5.50  cm
      Berat
      0.223  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Putih
      Gaya pemakaian
      Headband
      Desain lipat
      Rata/Ke arah dalam
      Bahan sambungan telinga
      Kulit sintetis
      Pas di telinga
      Over-ear
      Jenis ear-cup
      Bagian belakang tertutup

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Tekan tombol Multifungsi
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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