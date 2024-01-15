TAH7508WT/97
Bebas distraksi
Bekerja ataupun menikmati hiburan, nikmati hari-hari Anda dengan headphone peredam bising nirkabel ini! Fitur peredam bising adaptif dan desain over-ear yang pas di telinga menyuguhkan pengalaman bebas distraksi. Rasakan suara yang kaya dan detail serta pengaturan minim lag untuk game dan film.See all benefits
Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.
Dudukan ear-cup bundar dan rangka yang ramping menjadikan headphone over-ear ini tampak istimewa. Bantalan ear-cup memory foam membuat headphone ini tetap nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Ear-cup headphone ini dapat dilipat rata dan diputar ke dalam untuk memudahkan penyimpanan di dalam kantong atau tas.
Nikmati suara yang kaya berkat driver 40 mm dan isolasi kebisingan pasif yang baik berkat desain over-ear yang pas di telinga. Untuk menikmati lagu favorit Anda dengan karakter bass yang menggelegar tanpa menaikkan volume, cukup aktifkan Bass Dinamis melalui tombol multifungsi atau aplikasi Philips Headphones.
Nikmati penggunaan yang awet lebih dari sehari sekalipun Anda mengaktifkan fitur peredam bising. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 15 menit untuk penggunaan selama 3 jam. Anda juga dapat menggunakan kabel USB-C untuk mencolokkan headphone ini ke perangkat pintar apa pun yang memiliki port USB-C.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Pernah lupa mematikan headphone Anda? Atur pewaktu lewat aplikasi pendamping kami dan headphone akan mati secara otomatis. Lewat aplikasi ini, Anda juga dapat mengelola perangkat yang terhubung atau menonaktifkan peredam bising adaptif dan menyesuaikan levelnya sendiri. Selain itu, terdapat berbagai pilihan gaya suara bawaan: gaya Suara sangat cocok untuk konten podcast!
Nikmati konten yang Anda sukai lewat headphone ini secara maksimal, mulai dari musik hingga podcast! Dapatkan karakter suara yang warm dan detail dengan bass yang kaya berkat driver besar miliknya yang disesuaikan dengan ciri khas suara Philips.
