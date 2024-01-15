Cari istilah

    Headphone nirkabel over-ear

    TAH7508WT/97

    Bekerja ataupun menikmati hiburan, nikmati hari-hari Anda dengan headphone peredam bising nirkabel ini! Fitur peredam bising adaptif dan desain over-ear yang pas di telinga menyuguhkan pengalaman bebas distraksi. Rasakan suara yang kaya dan detail serta pengaturan minim lag untuk game dan film.

    Headphone nirkabel over-ear

    • Noise Canceling Pro
    • Headphone over-ear ringan
    • Suara natural. Bass Dinamis
    • Waktu putar hingga 60 jam

    Bebas distraksi dengan Noise Canceling Pro

    Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.

    Ringan, nyaman, dapat dilipat, dan trendi!

    Dudukan ear-cup bundar dan rangka yang ramping menjadikan headphone over-ear ini tampak istimewa. Bantalan ear-cup memory foam membuat headphone ini tetap nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Ear-cup headphone ini dapat dilipat rata dan diputar ke dalam untuk memudahkan penyimpanan di dalam kantong atau tas.

    Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

    Nikmati suara yang kaya berkat driver 40 mm dan isolasi kebisingan pasif yang baik berkat desain over-ear yang pas di telinga. Untuk menikmati lagu favorit Anda dengan karakter bass yang menggelegar tanpa menaikkan volume, cukup aktifkan Bass Dinamis melalui tombol multifungsi atau aplikasi Philips Headphones.

    Durasi penggunaan hingga 60 jam (45 jam dengan peredam bising aktif)

    Nikmati penggunaan yang awet lebih dari sehari sekalipun Anda mengaktifkan fitur peredam bising. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 15 menit untuk penggunaan selama 3 jam. Anda juga dapat menggunakan kabel USB-C untuk mencolokkan headphone ini ke perangkat pintar apa pun yang memiliki port USB-C.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

    Koneksi multipoint Bluetooth tanpa putus

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Aplikasi Philips Headphones. Personalisasikan pengaturan dan kontrol

    Pernah lupa mematikan headphone Anda? Atur pewaktu lewat aplikasi pendamping kami dan headphone akan mati secara otomatis. Lewat aplikasi ini, Anda juga dapat mengelola perangkat yang terhubung atau menonaktifkan peredam bising adaptif dan menyesuaikan levelnya sendiri. Selain itu, terdapat berbagai pilihan gaya suara bawaan: gaya Suara sangat cocok untuk konten podcast!

    Hangat, mendetail, natural. Ciri khas suara Philips

    Nikmati konten yang Anda sukai lewat headphone ini secara maksimal, mulai dari musik hingga podcast! Dapatkan karakter suara yang warm dan detail dengan bass yang kaya berkat driver besar miliknya yang disesuaikan dengan ciri khas suara Philips.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Jangkauan frekuensi
      7 - 40 000 Hz
      Impedansi
      32 Ohm
      Kepekaan
      96 dB (1 kHz)
      Diameter speaker
      40  milimeter
      Input daya maksimum
      30  mW
      Tipe driver
      Dinamis
      Audio Resolusi Tinggi
      Y

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,2
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Sambungan multititik
      Ya
      Codec yang didukung
      SBC
      Soket headphone
      3.5  milimeter

    • Kardus Luar

      Panjang
      21.6  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      21  cm
      Berat kotor
      1.742  kg
      Panjang
      26.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 14022 3
      Berat bersih
      1.12  kg
      Berat tara
      0.622  kg

    • Mudah

      Mati otomatis
      Y
      Kontrol volume
      Ya
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Daya

      Jumlah baterai
      1 buah
      Waktu bicara
      35 jam
      Waktu pengisian
      2 jam  jam
      Waktu putar musik (ANC aktif)
      45  jam
      Waktu putar musik (ANC nonaktif)
      60  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 3 hrs
      Berat baterai (Total)
      12.4  g
      Kapasitas baterai (Headphone)
      600  mAh
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer Lithium (bawaan)

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      25.5  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      19.45  cm
      Tinggi
      6.2  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 14022 6
      Berat kotor
      0.5  kg
      Berat bersih
      0.303  kg
      Berat tara
      0.197  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      21  cm
      Lebar
      18.7  cm
      Tinggi
      5  cm
      Berat
      0.271  kg

    • Aksesori

      Kabel audio
      Kabel stereo 3,5 mm, P=1,2 m
      Panduan Cepat
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 500 mm

    • Desain

      Warna
      Putih
      Gaya pemakaian
      Headband
      Desain lipat
      Dapat dilipat rata & diputar ke dalam
      Bahan sambungan telinga
      Kain
      Pas di telinga
      Over-ear
      Jenis ear-cup
      Bagian belakang tertutup

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • Fitur ANC

      Teknologi ANC
      Hybrid
      Awareness mode
      Y
      Mikrofon untuk ANC
      4 mikrofon
      ANC (Active Noise Cancelling)
      Y

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Tombol ANC tekan
      Dukungan asisten suara
      Y

