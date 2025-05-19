TAQ2000BK/97
Gaya ear-cuff. Model open-ear.
Nikmati audio yang jernih dan kenyamanan sepanjang hari dengan earbud open-ear true wireless bergaya ear-cuff. Meski ringan, earbud ini tetap terpasang dengan aman di telinga. Desain open-ear earbud ini memungkinkan Anda mendengar suara di sekitar sekaligus yang sedang Anda dengarkan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Earbud open-ear ini dapat dijepit di telinga luar Anda. Meski ringan, earbud ini terpasang dengan aman. Sambungannya yang fleksibel memungkinkan Anda menyesuaikan jepitan demi kenyamanan yang maksimal. Driver konduksi udara yang presisi mengarahkan suara ke dalam saluran telinga tanpa menutupnya sehingga Anda tetap dapat mendengar suara di sekitar.
Nikmati penggunaan earbud hingga 7 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 21 jam dengan casing. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 15 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Dalam mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Kami senantiasa berupaya memastikan rantai pasokan kami lebih ramah lingkungan dan transparan. Kemasan bebas plastik kami menggunakan kardus daur ulang bersertifikasi FSC dan tinta berbahan dasar kedelai.
Dengan desain yang ringan, pas dan nyaman di telinga, serta peringkat IPX4, earbud open-ear true wireless ini siap menemani segala aktivitas Anda. Earbud ini tahan terhadap cipratan air sepenuhnya. Berkeringat? Tak masalah! Earbud ini pun tetap dapat digunakan saat terkena hujan.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.
Terdapat kontrol tombol yang praktis pada earbud untuk pemutaran musik, volume, dan panggilan. Lebih suka menggunakan earbud kiri atau kanan? Anda dapat menyesuaikan cara pengaturan kontrol ini melalui aplikasi pendamping Philips Headphones.
Selain menyesuaikan kontrol on-ear, Anda dapat menggunakan aplikasi pendamping kami untuk mengaktifkan Bass Dinamis, memperbarui firmware, mengelola perangkat yang terhubung, dan bahkan mendengarkan soundscape bawaan. Terdapat beberapa soundscape yang dapat Anda putar bersama irama binaural untuk membantu fokus, relaksasi, atau tidur. Atau, cobalah soundscape ambien dan alam.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Dimensi
Asisten suara
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