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  • Gaya ear-cuff. Model open-ear. Gaya ear-cuff. Model open-ear. Gaya ear-cuff. Model open-ear.

    2000 series Earbud open-ear true wireless

    TAQ2000BK/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Gaya ear-cuff. Model open-ear.

    Nikmati audio yang jernih dan kenyamanan sepanjang hari dengan earbud open-ear true wireless bergaya ear-cuff. Meski ringan, earbud ini tetap terpasang dengan aman di telinga. Desain open-ear earbud ini memungkinkan Anda mendengar suara di sekitar sekaligus yang sedang Anda dengarkan.

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    Tersedia dalam:

    2000 series Earbud open-ear true wireless

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    Gaya ear-cuff. Model open-ear.

    • Earbud open-ear true wireless
    • Gaya ear-cuff
    • Waktu penggunaan hingga 28 jam
    • Bluetooth Multititik
    Earbud open-ear gaya ear-cuff. Nyaman seharian

    Earbud open-ear gaya ear-cuff. Nyaman seharian

    Earbud open-ear ini dapat dijepit di telinga luar Anda. Meski ringan, earbud ini terpasang dengan aman. Sambungannya yang fleksibel memungkinkan Anda menyesuaikan jepitan demi kenyamanan yang maksimal. Driver konduksi udara yang presisi mengarahkan suara ke dalam saluran telinga tanpa menutupnya sehingga Anda tetap dapat mendengar suara di sekitar.

    Waktu penggunaan hingga 28 jam. Casing pengisi daya ramping

    Waktu penggunaan hingga 28 jam. Casing pengisi daya ramping

    Nikmati penggunaan earbud hingga 7 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 21 jam dengan casing. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 15 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Dalam mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.

    Koneksi multititik Bluetooth yang stabil

    Koneksi multititik Bluetooth yang stabil

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Desain dan kemasan ramah lingkungan

    Kami senantiasa berupaya memastikan rantai pasokan kami lebih ramah lingkungan dan transparan. Kemasan bebas plastik kami menggunakan kardus daur ulang bersertifikasi FSC dan tinta berbahan dasar kedelai.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Dengan desain yang ringan, pas dan nyaman di telinga, serta peringkat IPX4, earbud open-ear true wireless ini siap menemani segala aktivitas Anda. Earbud ini tahan terhadap cipratan air sepenuhnya. Berkeringat? Tak masalah! Earbud ini pun tetap dapat digunakan saat terkena hujan.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

    Kontrol on-ear yang dapat disesuaikan

    Terdapat kontrol tombol yang praktis pada earbud untuk pemutaran musik, volume, dan panggilan. Lebih suka menggunakan earbud kiri atau kanan? Anda dapat menyesuaikan cara pengaturan kontrol ini melalui aplikasi pendamping Philips Headphones.

    Aplikasi Philips Headphones. Personalisasikan earbud Anda

    Selain menyesuaikan kontrol on-ear, Anda dapat menggunakan aplikasi pendamping kami untuk mengaktifkan Bass Dinamis, memperbarui firmware, mengelola perangkat yang terhubung, dan bahkan mendengarkan soundscape bawaan. Terdapat beberapa soundscape yang dapat Anda putar bersama irama binaural untuk membantu fokus, relaksasi, atau tidur. Atau, cobalah soundscape ambien dan alam.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      100–20.000 Hz
      Diameter speaker
      12 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Input daya maksimum
      20 mW
      Kepekaan
      113 dB (1 KHz, 1 mW)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,4
      Profil Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Ya
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      Panjang
      23.90  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      22.80  cm
      Berat kotor
      2.785  kg
      Panjang
      20.00  cm
      GTIN
      1 48 95229 15918 8
      Berat bersih
      1.44  kg
      Berat tara
      1.345  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX4
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Kardus Dalam

      Panjang
      11.10  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      10.40  cm
      Panjang
      8.50  cm
      Berat bersih
      0.18  kg
      Berat kotor
      0.315  kg
      Berat tara
      0.135  kg
      GTIN
      2 48 95229 15918 5

    • Daya

      Jumlah baterai
      3
      Waktu pemutaran musik
      7 + 21  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 1 hour
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (built-in)
      Berat baterai (Total)
      11.2  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      450  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      51  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      9.60  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      9.65  cm
      Tinggi
      3.40  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 15918 1
      Berat kotor
      0.085  kg
      Berat bersih
      0.060  kg
      Berat tara
      0.025  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Casing pengisi daya
      Ya

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Gaya pemakaian
      Ear-clip
      Pas di telinga
      Open-ear
      Model in-ear
      Open fit

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      6.55 x 2.77 x 3.92  cm
      Dimensi earbud (PxLxT)
      2.60 x 2.70 x 1.95  cm
      Berat total
      0.048  kg

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Sentuhan Multifungsi
      Dukungan asisten suara
      Y

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