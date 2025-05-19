Waktu penggunaan hingga 28 jam. Casing pengisi daya ramping

Nikmati penggunaan earbud hingga 7 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 21 jam dengan casing. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 15 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Dalam mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.