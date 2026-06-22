TAQ4000DG/97
Earbud open-ear. Dapat disesuaikan dengan empat cara.
Dari berjalan santai hingga berolahraga, dari mendengarkan musik hingga podcast, earbud open-ear ini cocok untuk menemani Anda saat bepergian. Cantolan telinga yang fleksibel dapat disesuaikan dengan kenyamanan Anda. Desain open-ear memungkinkan Anda tetap waspada dengan lingkungan sekitar sambil menikmati audio favorit.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Karena setiap telinga unik, kami menyediakan empat cara penyesuaian. Cantolan telinga yang lembut dan fleksibel dapat diatur dalam empat posisi agar earbud ini terasa pas dan nyaman dipakai sepanjang hari, bahkan saat Anda memakai kacamata.
Driver konduksi udara presisi menghasilkan audio yang natural dan seimbang. Vokal terdengar jernih untuk podcast, sementara spektrum audio penuh menghadirkan bass, mid, dan high yang kaya untuk pengalaman mendengarkan musik yang memuaskan.
Nikmati penggunaan earbud hingga 8 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 28 jam dengan casing. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 10 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Dalam mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.
Dengan peringkat IPX5, earbud open-ear ini siap menemani segala aktivitas Anda. Tahan terhadap keringat saat berolahraga, debu di jalanan, jalur berlumpur, hingga hujan ringan—tanpa masalah.
Kompatibilitas dengan perangkat Bluetooth® 6.0 terbaru untuk streaming lancar tanpa gangguan suara. Anda juga dapat terhubung ke dua perangkat sekaligus. Didukung oleh Microsoft Swift Pair.
Headphone ini dilengkapi empat mikrofon, dan dua di antaranya disertai kombinasi algoritma peredam bising untuk menghadirkan suara panggilan yang superjernih. Di tengah kafe yang ramai sekalipun, suara Anda akan terdengar jelas dan lawan bicara Anda tidak akan terganggu dengan suara di sekitar Anda.
Musik terasa datar? Aplikasi pendamping kami menghadirkan AI Neural EQ, equalizer intuitif yang membuat Anda bisa mengutak-atik suara dan pengaturan EQ dengan praktis. Anda juga dapat menggunakan aplikasi untuk mengaktifkan Dynamic Bass, mengelola perangkat yang terhubung, memperbarui firmware, dsb.
Produk kami menggunakan plastik daur ulang pasca-konsumsi, kemasannya terbuat dari kardus daur ulang bersertifikasi FSC, dan brosurnya dicetak dengan kertas daur ulang.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Asisten suara
Dimensi
Keramahan lingkungan
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