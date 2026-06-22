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  • Earbud open-ear. Dapat disesuaikan dengan empat cara. Earbud open-ear. Dapat disesuaikan dengan empat cara. Earbud open-ear. Dapat disesuaikan dengan empat cara.

    Earbud open-ear true wireless

    TAQ4000WT/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Earbud open-ear. Dapat disesuaikan dengan empat cara.

    Dari berjalan santai hingga berolahraga, dari mendengarkan musik hingga podcast, earbud open-ear ini cocok untuk menemani Anda saat bepergian. Cantolan telinga yang fleksibel dapat disesuaikan dengan kenyamanan Anda. Desain open-ear memungkinkan Anda tetap waspada dengan lingkungan sekitar sambil menikmati audio favorit.

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    Earbud open-ear true wireless

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    Earbud open-ear. Dapat disesuaikan dengan empat cara.

    • Earbud open-ear true wireless
    • Cantolan telinga fleksibel 4 arah
    • Waktu penggunaan hingga 36 jam
    • Bluetooth® 6,0

    Cantolan telinga 4 arah sesuai kenyamanan pribadi

    Karena setiap telinga unik, kami menyediakan empat cara penyesuaian. Cantolan telinga yang lembut dan fleksibel dapat diatur dalam empat posisi agar earbud ini terasa pas dan nyaman dipakai sepanjang hari, bahkan saat Anda memakai kacamata.

    Suara luar biasa untuk musik dan podcast

    Driver konduksi udara presisi menghasilkan audio yang natural dan seimbang. Vokal terdengar jernih untuk podcast, sementara spektrum audio penuh menghadirkan bass, mid, dan high yang kaya untuk pengalaman mendengarkan musik yang memuaskan.

    Waktu penggunaan hingga 36 jam dengan casing pengisi daya

    Nikmati penggunaan earbud hingga 8 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 28 jam dengan casing. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 10 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Dalam mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.

    Tahan air IPX5

    Dengan peringkat IPX5, earbud open-ear ini siap menemani segala aktivitas Anda. Tahan terhadap keringat saat berolahraga, debu di jalanan, jalur berlumpur, hingga hujan ringan—tanpa masalah.

    Konektivitas Bluetooth multipoint dan penyandingan perangkat yang mudah

    Kompatibilitas dengan perangkat Bluetooth® 6.0 terbaru untuk streaming lancar tanpa gangguan suara. Anda juga dapat terhubung ke dua perangkat sekaligus. Didukung oleh Microsoft Swift Pair.

    Teknologi 4 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai

    Headphone ini dilengkapi empat mikrofon, dan dua di antaranya disertai kombinasi algoritma peredam bising untuk menghadirkan suara panggilan yang superjernih. Di tengah kafe yang ramai sekalipun, suara Anda akan terdengar jelas dan lawan bicara Anda tidak akan terganggu dengan suara di sekitar Anda.

    Aplikasi Philips Headphones. Atur preferensi Anda

    Musik terasa datar? Aplikasi pendamping kami menghadirkan AI Neural EQ, equalizer intuitif yang membuat Anda bisa mengutak-atik suara dan pengaturan EQ dengan praktis. Anda juga dapat menggunakan aplikasi untuk mengaktifkan Dynamic Bass, mengelola perangkat yang terhubung, memperbarui firmware, dsb.

    Plastik daur ulang bersertifikat RCS, kemasan ramah lingkungan

    Produk kami menggunakan plastik daur ulang pasca-konsumsi, kemasannya terbuat dari kardus daur ulang bersertifikasi FSC, dan brosurnya dicetak dengan kertas daur ulang.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Closed
      Jangkauan frekuensi
      20–20.000 Hz
      Diameter speaker
      15,8 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Input daya maksimum
      30 mW
      Kepekaan
      128 dB (1 KHz, 126 mV)
      Tipe driver
      Dynamic

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      6.0
      Profil Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Ya
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      Panjang
      26.50  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      24.30  cm
      Berat kotor
      4.08  kg
      Panjang
      24.30  cm
      GTIN
      1 48 95229 17984 1
      Berat bersih
      2.59  kg
      Berat tara
      3.76  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Touch control
      Anti air
      IPX5
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Yes
      Tersedia pembaruan firmware
      Yes
      Tipe kontrol
      Touch
      Lampu keselamatan LED
      Yes

    • Kardus Dalam

      Panjang
      12.40  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      11.40  cm
      Panjang
      10.90  cm
      Berat bersih
      0.32  kg
      Berat kotor
      0.46  kg
      Berat tara
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17984 8

    • Daya

      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      8 + 28  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      10 mins for an hour
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Berat baterai (Total)
      17.3  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      720  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      70  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      11.7  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      11.6  cm
      Tinggi
      3.5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 17984 4
      Berat kotor
      0.134  kg
      Berat bersih
      0.108  kg
      Berat tara
      0.026  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Yes
      Casing pengisi daya
      Ya

    • Desain

      Warna
      Black
      Gaya pemakaian
      Ear-hook
      Pas di telinga
      Open-ear
      Model in-ear
      Open fit

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      2 mics on each side

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Aktivasi asisten suara
      Multi-Function touch
      Dukungan asisten suara
      Yes

    • Dimensi

      Dimensi earbud (PxLxT)
      4.45 x 4.06 x 1.28 cm
      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      8.52 x 5.97 x 2.81
      Berat total
      0.074 kg

    • Keramahan lingkungan

      Cangkang plastik
      Plastic shell contains 69% RCS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

    Badge-D2C

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