Waktu penggunaan hingga 36 jam dengan casing pengisi daya

Nikmati penggunaan earbud hingga 8 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 28 jam dengan casing. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 10 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Dalam mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.