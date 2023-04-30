Dengarkan lagu dan panggilan dengan baik. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 6 mm untuk suara yang kaya dan bass yang kuat, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan dan keringat IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 15 jam.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Selama apa pun Anda berkegiatan, headphone ini siap menemani Anda. Anda mendapatkan waktu putar 5 jam dan 10 jam ekstra dari wadah pengisi daya berukuran saku yang praktis.
Driver kustom 6 mm untuk suara hebat dan bass dahsyat
Dengarkan suara sebagaimana seharusnya. Headphone ini menggunakan desain khusus, driver 6 mm dinamis untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang sesungguhnya. Kapasitas tenaga driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga tidak ada irama yang terlewat.
Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih
Jangan biarkan suara dari luar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI yang menggunakan algoritme AI canggih untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan keduanya dengan jelas setiap saat.
IPX4 tahan cipratan air dan keringat
Peringkat IPX4 dan driver 6 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang luar biasa dalam segala cuaca! Headphone ini tahan percikan dan keringat sehingga bisa digunakan dengan lebih leluasa.
In-ear yang aman dan nyaman di telinga
Earbud yang nyaman ini pas untuk saluran telinga Anda, menciptakan tutup sempurna yang mengurangi kebisingan eksternal. Dengarkan setiap irama dan kata! Nikmati kenyamanan nyata dengan tiga ukuran penutup telinga silikon yang lembut dan dapat diganti.