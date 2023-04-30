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  • Nikmati kualitas suara yang jernih Nikmati kualitas suara yang jernih Nikmati kualitas suara yang jernih

    Headphone True Wireless

    TAT1108BL/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Nikmati kualitas suara yang jernih

    Dengarkan lagu dan panggilan dengan baik. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 6 mm untuk suara yang kaya dan bass yang kuat, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan dan keringat IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 15 jam.

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    Tersedia dalam:

    Headphone True Wireless

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    Nikmati kualitas suara yang jernih

    • Kualitas suara panggilan jernih
    • Driver 6 mm untuk bass dahsyat
    • Desain ergonomis untuk kenyamanan
    • IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Bebas cemas. Waktu putar 15 jam dengan casing

    Selama apa pun Anda berkegiatan, headphone ini siap menemani Anda. Anda mendapatkan waktu putar 5 jam dan 10 jam ekstra dari wadah pengisi daya berukuran saku yang praktis.

    Driver kustom 6 mm untuk suara hebat dan bass dahsyat

    Dengarkan suara sebagaimana seharusnya. Headphone ini menggunakan desain khusus, driver 6 mm dinamis untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang sesungguhnya. Kapasitas tenaga driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga tidak ada irama yang terlewat.

    Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih

    Jangan biarkan suara dari luar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI yang menggunakan algoritme AI canggih untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan keduanya dengan jelas setiap saat.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Peringkat IPX4 dan driver 6 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang luar biasa dalam segala cuaca! Headphone ini tahan percikan dan keringat sehingga bisa digunakan dengan lebih leluasa.

    In-ear yang aman dan nyaman di telinga

    Earbud yang nyaman ini pas untuk saluran telinga Anda, menciptakan tutup sempurna yang mengurangi kebisingan eksternal. Dengarkan setiap irama dan kata! Nikmati kenyamanan nyata dengan tiga ukuran penutup telinga silikon yang lembut dan dapat diganti.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      6 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Input daya maksimum
      5 mW
      Kepekaan
      106 dB (1 kHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,3
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      26.5  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      22.2  cm
      Berat kotor
      2.972  kg
      Panjang
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13447 5
      Berat bersih
      1.512  kg
      Berat tara
      1.46  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX4
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Kardus Dalam

      Panjang
      12  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      10.5  cm
      Panjang
      11.8  cm
      Berat bersih
      0.189  kg
      Berat kotor
      0.332  kg
      Berat tara
      0.143  kg
      GTIN
      2 48 95229 13447 2

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      5 + 10  jam
      Waktu bicara
      5 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (built-in)
      Berat baterai (Total)
      6.1  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      250  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      35  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      11.8  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      3.7  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 13447 8
      Berat kotor
      0.098  kg
      Berat bersih
      0.063  kg
      Berat tara
      0.035  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 pasang (K/S/B)
      Casing pengisi daya
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Biru
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Eartip berbahan silikon

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      an AI mic

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      3.11 x 5.95 x 3.20  cm
      Dimensi earbud (PxLxT)
      2.03 x 2.97 x 2.49  cm
      Berat total
      0.036  kg

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Manual
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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    • Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.
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