Nikmati kualitas suara yang jernih

Dengarkan lagu dan panggilan dengan baik. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 6 mm untuk suara yang kaya dan bass yang kuat, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan dan keringat IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 15 jam.