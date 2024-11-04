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  • Nikmati musik Anda Nikmati musik Anda Nikmati musik Anda

    1000 series Headphone nirkabel sepenuhnya

    TAT1109BK/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Nikmati musik Anda

    Bahagia itu sederhana. Pakai headphone Anda, dengarkan lagu di mana saja, dan nikmatilah! Dengan suara yang memukau, bass yang dinamis, serta casing pengisi daya kecil, earbud true wireless yang nyaman ini siap menemani Anda sepanjang hari.

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    Tersedia dalam:

    1000 series Headphone nirkabel sepenuhnya

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    Nikmati musik Anda

    • Desain ergonomis untuk kenyamanan
    • Suara natural. Bass dinamis
    • Casing pengisi daya mungil
    • Suara panggilan jernih

    Earbud kecil dan nyaman dengan karakter bass yang menggelegar

    Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan bass dinamis dan nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

    Koneksi Bluetooth tanpa putus

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Waktu putar hingga 24 jam dengan casing

    Nikmati waktu putar hingga 6 jam dalam kondisi terisi penuh, ditambah 18 jam dengan casing. Masukkan earbud ke dalam casing, dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 15 menit juga akan memberikan tambahan daya selama satu jam. Casing dapat diisi daya menggunakan kabel USB-C.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Peringkat IPX4 membuat earbud ini tahan cipratan air sehingga tetap aman saat gerimis. Tak perlu khawatir memakai earbud ini saat panas terik yang membuatnya terkena keringat.

    Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

    Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver 10 mm yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

    Suara hebat dan bass dahsyat berkat driver 10 mm

    Suara hebat dan bass dahsyat berkat driver 10 mm

    Eartip berbahan silikon yang dapat diganti

    Eartip berbahan silikon yang dapat diganti

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Diameter speaker
      10  milimeter
      Tipe driver
      Dinamis
      Impedansi
      32 Ohm
      Kepekaan
      97 dB (1.000 Hz)
      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Input daya maksimum
      10 mW

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,4
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10 m
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      Jumlah kemasan konsumen
      24
      GTIN
      1 48 95229 15138 0
      Panjang
      30,00 cm
      Lebar
      16,00 cm
      Berat kotor
      2,350 kg
      Berat bersih
      1,75 kg
      Berat tara
      0,60 kg
      Panjang
      20,00 cm

    • Mudah

      Anti air
      IPX4
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh

    • Daya

      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pengisian
      2  jam
      Kapasitas baterai (Earbud)
      40 mAH
      Kapasitas baterai (Casing)
      400 mAh
      Berat baterai (Total)
      9,2 g
      Waktu pemutaran musik
      6 + 18 jam
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Polimer litium (terpasang)
      Tipe baterai (Earbud)
      Polimer litium (terpasang)

    • Dimensi kemasan

      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 15138 3
      Panjang
      11 cm
      Lebar
      9,5 cm
      Tinggi
      3,6 cm
      Berat kotor
      0,087 kg
      Berat bersih
      0,073 kg
      Berat tara
      0,014 kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Casing pengisi daya
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm
      Ear-tip
      3 pasang (K/S/B)

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Tipe pas di dalam telinga
      Eartip berbahan silikon
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Sentuhan Multifungsi
      Dukungan asisten suara
      Y

    • Dimensi

      Dimensi earbud (PxLxT)
      3,20 x 2,10 x 2,10 cm
      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      6,00 x 2,80 x 4,70 cm
      Berat total
      0,042 kg

    Badge-D2C

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