Bahagia itu sederhana. Pakai headphone Anda, dengarkan lagu di mana saja, dan nikmatilah! Dengan suara yang memukau, bass yang dinamis, serta casing pengisi daya kecil, earbud true wireless yang nyaman ini siap menemani Anda sepanjang hari.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Earbud kecil dan nyaman dengan karakter bass yang menggelegar
Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan bass dinamis dan nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.
Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.
Koneksi Bluetooth tanpa putus
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Waktu putar hingga 24 jam dengan casing
Nikmati waktu putar hingga 6 jam dalam kondisi terisi penuh, ditambah 18 jam dengan casing. Masukkan earbud ke dalam casing, dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 15 menit juga akan memberikan tambahan daya selama satu jam. Casing dapat diisi daya menggunakan kabel USB-C.
IPX4 tahan cipratan air dan keringat
Peringkat IPX4 membuat earbud ini tahan cipratan air sehingga tetap aman saat gerimis. Tak perlu khawatir memakai earbud ini saat panas terik yang membuatnya terkena keringat.
Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips
Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver 10 mm yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.