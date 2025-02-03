TAT1139BK/97
Nikmati kualitas suara yang jernih
Dengarkan lagu dan panggilan dengan baik. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass yang kuat, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan dan keringat IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 26 jam.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan bass dinamis dan nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.
Dengarkan suara sebagaimana seharusnya. Headphone ini menggunakan desain khusus dan driver 13 mm dinamis untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas tenaga driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga tidak ada irama yang terlewat.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.
Nikmati waktu putar hingga 6 jam dalam kondisi terisi penuh, ditambah 20 jam dengan casing. Masukkan earbud ke dalam casing, dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 15 menit juga akan memberikan tambahan daya selama satu jam. Casing dapat diisi daya menggunakan kabel USB-C.
Peringkat IPX4 membuat earbud ini tahan cipratan air sehingga tetap aman saat gerimis. Tak perlu khawatir memakai earbud ini saat panas terik yang membuatnya terkena keringat.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Dimensi
Asisten suara
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