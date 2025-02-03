Cari istilah

ID
EN
  • Nikmati kualitas suara yang jernih Nikmati kualitas suara yang jernih Nikmati kualitas suara yang jernih

    1000 series Headphone nirkabel sepenuhnya

    TAT1139WT/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Nikmati kualitas suara yang jernih

    Dengarkan lagu dan panggilan dengan baik. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass yang kuat, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan dan keringat IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 26 jam.

    See all benefits

    Tersedia dalam:

    1000 series Headphone nirkabel sepenuhnya

    Produk serupa

    See all Headphone Nirkabel Sejati
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Nikmati kualitas suara yang jernih

    • Kualitas suara panggilan jernih
    • Driver 13 mm untuk bass bertenaga
    • Desain ergonomis untuk kenyamanan
    • IPX4 tahan cipratan air/keringat

    Earbud kecil dan nyaman dengan karakter bass yang menggelegar

    Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan bass dinamis dan nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

    Suara hebat dan bass dahsyat berkat driver 13 mm

    Dengarkan suara sebagaimana seharusnya. Headphone ini menggunakan desain khusus dan driver 13 mm dinamis untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas tenaga driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga tidak ada irama yang terlewat.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

    Waktu putar hingga 26 jam. Casing pengisi daya mungil

    Nikmati waktu putar hingga 6 jam dalam kondisi terisi penuh, ditambah 20 jam dengan casing. Masukkan earbud ke dalam casing, dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 15 menit juga akan memberikan tambahan daya selama satu jam. Casing dapat diisi daya menggunakan kabel USB-C.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Peringkat IPX4 membuat earbud ini tahan cipratan air sehingga tetap aman saat gerimis. Tak perlu khawatir memakai earbud ini saat panas terik yang membuatnya terkena keringat.

    Koneksi Bluetooth tanpa putus

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

    Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      13 mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      10 mW
      Kepekaan
      115 dB (1 kHz, 179 mV)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,4
      Profil Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10 m
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      Panjang
      30.00  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      16.00  cm
      Berat kotor
      2.330  kg
      Panjang
      21.00  cm
      GTIN
      1 48 95229 15141 0
      Berat bersih
      1.39  kg
      Berat tara
      0.94  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX4
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh

    • Daya

      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      6 + 20  jam
      Waktu bicara
      6 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (built-in)
      Berat baterai (Total)
      10.2  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      480  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      40  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      11.50  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      9.50  cm
      Tinggi
      3.60  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 15141 3
      Berat kotor
      0.085  kg
      Berat bersih
      0.058  kg
      Berat tara
      0.027  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Casing pengisi daya
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Putih
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Open fit

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      an AI mic each bud

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      5.23 x 2.54 x 5.61  cm
      Dimensi earbud (PxLxT)
      1.71 x 1.94 x 3.10  cm
      Berat total
      0.039  kg

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Sentuhan Multifungsi
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.