Bawa dan pakai

Bawa, hubungkan, dan pakai! Headphone nirkabel sejati yang fantastis ini hadir dengan casing pengisi daya super kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku Anda untuk menghasilkan suara yang andal dan nyaman ke mana pun Anda pergi. IPX4 tahan percikan dan keringat dan waktu bermain hingga 18 jam!