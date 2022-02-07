Bawa, hubungkan, dan pakai! Headphone nirkabel sejati yang fantastis ini hadir dengan casing pengisi daya super kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku Anda untuk menghasilkan suara yang andal dan nyaman ke mana pun Anda pergi. IPX4 tahan percikan dan keringat dan waktu bermain hingga 18 jam!
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Earbud yang nyaman ini pas untuk saluran telinga Anda, menciptakan tutup sempurna yang mengurangi kebisingan eksternal. Dengarkan setiap irama dan kata! Nikmati kenyamanan nyata dengan tiga ukuran penutup telinga silikon yang lembut dan dapat diganti.
Casing pengisian daya USB-C yang super kecil
Casing super kecil ini memberikan kekuatan nyata dalam kemasan kecil. Saat terisi penuh, headphone memberikan waktu putar 6 jam, dan casing yang terisi penuh menyediakan tambahan 12 jam. Isi daya headphone selama 15 menit untuk menikmati pemakaian selama 1 jam!
IPX4 tahan cipratan air dan keringat
Peringkat IPX4 dan driver 6 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang luar biasa dalam segala cuaca! Headphone ini tahan percikan dan keringat sehingga bisa digunakan dengan lebih leluasa.
Kontrol terintegrasi. Mudah dipasangkan
Kontrol terintegrasi pada earbud memungkinkan Anda menjeda musik, menerima panggilan, dan mengaktifkan asisten suara ponsel dengan satu sentuhan. Setelah dipasangkan, headphone akan terhubung kembali dengan ponsel Anda begitu dikeluarkan dari casing pengisi daya.
Lakukan panggilan dalam mode mono menggunakan satu earbud
Anda sering menggunakan telepon? Gandakan waktu bicara Anda menggunakan satu earbud sambil mengisi daya yang satunya. Mikrofon akan otomatis ditetapkan ke earbud yang Anda gunakan. Cukup tukar earbud jika baterai earbud yang sedang digunakan hampir habis.