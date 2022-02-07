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    Headphone Nirkabel Sepenuhnya

    TAT1207YL/00

    Bawa dan pakai

    Bawa, hubungkan, dan pakai! Headphone nirkabel sejati yang fantastis ini hadir dengan casing pengisi daya super kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku Anda untuk menghasilkan suara yang andal dan nyaman ke mana pun Anda pergi. IPX4 tahan percikan dan keringat dan waktu bermain hingga 18 jam!

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    Headphone Nirkabel Sepenuhnya

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    Bawa dan pakai

    • Earbud yang nyaman dan pas di telinga
    • Casing pengisian daya yang super kecil
    • IPX4 tahan cipratan air dan keringat
    • Waktu putar hingga 18 jam

    In-ear yang aman dan nyaman di telinga

    Earbud yang nyaman ini pas untuk saluran telinga Anda, menciptakan tutup sempurna yang mengurangi kebisingan eksternal. Dengarkan setiap irama dan kata! Nikmati kenyamanan nyata dengan tiga ukuran penutup telinga silikon yang lembut dan dapat diganti.

    Casing pengisian daya USB-C yang super kecil

    Casing super kecil ini memberikan kekuatan nyata dalam kemasan kecil. Saat terisi penuh, headphone memberikan waktu putar 6 jam, dan casing yang terisi penuh menyediakan tambahan 12 jam. Isi daya headphone selama 15 menit untuk menikmati pemakaian selama 1 jam!

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Peringkat IPX4 dan driver 6 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang luar biasa dalam segala cuaca! Headphone ini tahan percikan dan keringat sehingga bisa digunakan dengan lebih leluasa.

    Kontrol terintegrasi. Mudah dipasangkan

    Kontrol terintegrasi pada earbud memungkinkan Anda menjeda musik, menerima panggilan, dan mengaktifkan asisten suara ponsel dengan satu sentuhan. Setelah dipasangkan, headphone akan terhubung kembali dengan ponsel Anda begitu dikeluarkan dari casing pengisi daya.

    Lakukan panggilan dalam mode mono menggunakan satu earbud

    Anda sering menggunakan telepon? Gandakan waktu bicara Anda menggunakan satu earbud sambil mengisi daya yang satunya. Mikrofon akan otomatis ditetapkan ke earbud yang Anda gunakan. Cukup tukar earbud jika baterai earbud yang sedang digunakan hampir habis.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      6 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Input daya maksimum
      3 mW
      Kepekaan
      97 dB (1.000 Hz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,2
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      22.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      22.2  cm
      Berat kotor
      3.03  kg
      Panjang
      35.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 12621 0
      Berat bersih
      1.392  kg
      Berat tara
      1.638  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX4
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Kardus Dalam

      Panjang
      10.3  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      10.2  cm
      Panjang
      16.5  cm
      Berat bersih
      0.174  kg
      Berat kotor
      0.332  kg
      Berat tara
      0.158  kg
      GTIN
      2 48 95229 12621 7

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      6 + 12  jam
      Waktu bicara
      6 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 1 hr
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (built-in)
      Berat baterai (Total)
      7.7  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      280  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      40  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.5  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      3  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 12621 3
      Berat kotor
      0.094  kg
      Berat bersih
      0.058  kg
      Berat tara
      0.036  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 pasang (K/S/B)
      Casing pengisi daya
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Kuning
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Eartip berbahan silikon

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      5.79 x 3.61 x 2.57  cm
      Dimensi earbud (PxLxT)
      2.41 x 2.16 x 2.05  cm
      Berat total
      0.034  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20240 5

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      Y
      Aktivasi asisten suara
      Manual
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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