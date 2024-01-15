TAT1209BK/97
Nikmati musik Anda
Bahagia itu sederhana. Pakai headphone Anda, dengarkan lagu di mana saja, dan nikmatilah! Dengan suara yang memukau, bass yang dinamis, serta casing pengisi daya kecil, earbud true wireless superkecil dan nyaman ini siap menemani Anda sepanjang hari.See all benefits
Tersedia dalam:
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan bass dinamis dan nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan meredam kebisingan di sekitar Anda.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Casing pengisi dayanya yang ringkas mudah dimasukkan ke dalam saku sehingga earbud Anda tetap terlindungi dan diisi daya saat tidak digunakan. Dengan mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.
Peringkat IPX4 membuat earbud ini tahan cipratan air sehingga tetap aman saat gerimis. Tak perlu khawatir memakai earbud ini saat berolahraga singkat atau saat panas terik yang membuatnya terkena keringat.
Nikmati waktu putar 6 jam dalam kondisi terisi penuh, ditambah 12 jam dengan casing. Masukkan earbud ke dalam casing, earbud pun akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 15 menit juga akan memberikan tambahan daya selama satu jam. Casing dapat diisi daya menggunakan kabel USB-C.
Eartip-nya terpasang dengan lembut tetapi tetap aman di telinga. Penutup eartip berbahan silikonnya dapat diganti sesuai kebutuhan. Kontrol sentuh pada earbud memudahkan banyak hal. Aktifkan fungsi bass-boost dinamis, kontrol pemutaran, terima panggilan, dan banyak lagi.
Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver 10 mm yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Dimensi
Asisten suara
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