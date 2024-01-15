Cari istilah

ID
EN
  • Nikmati musik Anda Nikmati musik Anda Nikmati musik Anda

    Headphone True Wireless

    TAT1209WT/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Nikmati musik Anda

    Bahagia itu sederhana. Pakai headphone Anda, dengarkan lagu di mana saja, dan nikmatilah! Dengan suara yang memukau, bass yang dinamis, serta casing pengisi daya kecil, earbud true wireless superkecil dan nyaman ini siap menemani Anda sepanjang hari.

    See all benefits

    Tersedia dalam:

    Headphone True Wireless

    Produk serupa

    See all Headphone In Ear - Ear Bud
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Nikmati musik Anda

    • Earbud kecil. Harga terjangkau
    • Suara natural. Bass dinamis
    • Casing pengisi daya kecil
    • Suara panggilan jernih
    Earbud kecil dan nyaman dengan karakter bass yang menggelegar

    Earbud kecil dan nyaman dengan karakter bass yang menggelegar

    Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan bass dinamis dan nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan meredam kebisingan di sekitar Anda.

    Koneksi Bluetooth tanpa putus

    Koneksi Bluetooth tanpa putus

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Casing pengisi daya kecil

    Casing pengisi dayanya yang ringkas mudah dimasukkan ke dalam saku sehingga earbud Anda tetap terlindungi dan diisi daya saat tidak digunakan. Dengan mode mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Peringkat IPX4 membuat earbud ini tahan cipratan air sehingga tetap aman saat gerimis. Tak perlu khawatir memakai earbud ini saat berolahraga singkat atau saat panas terik yang membuatnya terkena keringat.

    Waktu putar hingga 18 jam dengan casing

    Nikmati waktu putar 6 jam dalam kondisi terisi penuh, ditambah 12 jam dengan casing. Masukkan earbud ke dalam casing, earbud pun akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 15 menit juga akan memberikan tambahan daya selama satu jam. Casing dapat diisi daya menggunakan kabel USB-C.

    Pas nyaman dengan kontrol sentuh praktis pada earbud

    Eartip-nya terpasang dengan lembut tetapi tetap aman di telinga. Penutup eartip berbahan silikonnya dapat diganti sesuai kebutuhan. Kontrol sentuh pada earbud memudahkan banyak hal. Aktifkan fungsi bass-boost dinamis, kontrol pemutaran, terima panggilan, dan banyak lagi.

    Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

    Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver 10 mm yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      10 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Input daya maksimum
      10 mW
      Kepekaan
      97 dB (-10 dbfs 1K Hz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,3
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      24.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      21.8  cm
      Berat kotor
      2.355  kg
      Panjang
      19.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 13996 8
      Berat bersih
      1.2  kg
      Berat tara
      1.155  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX4
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh

    • Kardus Dalam

      Panjang
      11.2  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      10  cm
      Panjang
      8.5  cm
      Berat bersih
      0.15  kg
      Berat kotor
      0.258  kg
      Berat tara
      0.108  kg
      GTIN
      2 48 95229 13996 5

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      6 + 12  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 1 hr
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (built-in)
      Berat baterai (Total)
      7.5  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      300  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      40  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      9.3  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      9  cm
      Tinggi
      3.2  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 13996 1
      Berat kotor
      0.069  kg
      Berat bersih
      0.05  kg
      Berat tara
      0.019  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 pasang (K/S/B)
      Casing pengisi daya
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Putih
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Eartip berbahan silikon

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      5.80 x 3.59 x 2.52  cm
      Dimensi earbud (PxLxT)
      2.23 x 1.79 x 2.19  cm
      Berat total
      0.03  kg

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      Y
      Aktivasi asisten suara
      Manual
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.