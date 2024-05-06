TAT2139BK/97
Earbud ringkas, suara berkelas
Dengan casing pengisi daya superkecil dan desain tanpa eartip, nikmati musik dengan nyaman menggunakan earbud ringan ini di mana pun Anda berada. Bass yang dinamis menghadirkan karakter bass yang lebih dalam pada volume rendah. Kontrol sentuhnya pun dapat disesuaikan dengan mudah.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Jika Anda tidak merasa cocok dengan eartip yang menekan liang telinga, earbud true wireless ini cocok untuk Anda! Dengan “batang” yang ramping, masing-masing earbud terpasang pas di telinga. Tanpa eartip yang menekan liang telinga, nikmati penggunaan earbud yang nyaman dalam waktu lama.
Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 13 mm miliknya. Ketuk earbud kiri atau buka aplikasi Philips Headphones untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.
Saat melakukan panggilan, suara Anda akan terdengar jelas dan jernih! Dua mik yang dilengkapi teknik beamforming dapat menangkap suara Anda secara akurat. Sementara itu, kebisingan di lingkungan sekitar dilesapkan berkat algoritma peredam bising. Anda juga dapat menerima panggilan melalui kontrol sentuh pada masing-masing earbud.
Nikmati penggunaan earbud hingga 7 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 21 jam dengan casing. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 15 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Casingnya dapat diisi daya menggunakan USB-C.
Gunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung atau menemukan lokasi earbud. Anda juga dapat mengatur kontrol sentuh untuk memutar musik, menjeda musik, melewatkan lagu, dan mengatur volume pada earbud kiri atau kanan. Fitur ini akan sangat memudahkan Anda saat ingin menggunakan mode mono pada satu earbud saat earbud satunya diisi daya.
Dengan standar IPX4, earbud true wireless ini tahan cipratan air sepenuhnya. Berkeringat? Tak masalah! Earbud ini pun tetap dapat digunakan saat terkena hujan.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver 13 mm yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Asisten suara
Dimensi
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