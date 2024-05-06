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  • Earbud ringkas, suara berkelas Earbud ringkas, suara berkelas Earbud ringkas, suara berkelas

    Headphone True Wireless

    TAT2139WT/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Earbud ringkas, suara berkelas

    Dengan casing pengisi daya superkecil dan desain tanpa eartip, nikmati musik dengan nyaman menggunakan earbud ringan ini di mana pun Anda berada. Bass yang dinamis menghadirkan karakter bass yang lebih dalam pada volume rendah. Kontrol sentuhnya pun dapat disesuaikan dengan mudah.

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    Tersedia dalam:

    Headphone True Wireless

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    Earbud ringkas, suara berkelas

    • Earbud tanpa eartip
    • Suara natural. Bass dinamis
    • Casing pengisi daya kecil
    • Suara panggilan jernih
    Earbud mungil yang nyaman. Tanpa eartip, nyaman digunakan

    Earbud mungil yang nyaman. Tanpa eartip, nyaman digunakan

    Jika Anda tidak merasa cocok dengan eartip yang menekan liang telinga, earbud true wireless ini cocok untuk Anda! Dengan “batang” yang ramping, masing-masing earbud terpasang pas di telinga. Tanpa eartip yang menekan liang telinga, nikmati penggunaan earbud yang nyaman dalam waktu lama.

    Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

    Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

    Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 13 mm miliknya. Ketuk earbud kiri atau buka aplikasi Philips Headphones untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Saat melakukan panggilan, suara Anda akan terdengar jelas dan jernih! Dua mik yang dilengkapi teknik beamforming dapat menangkap suara Anda secara akurat. Sementara itu, kebisingan di lingkungan sekitar dilesapkan berkat algoritma peredam bising. Anda juga dapat menerima panggilan melalui kontrol sentuh pada masing-masing earbud.

    Waktu putar hingga 28 jam. Casing pengisi daya mungil

    Nikmati penggunaan earbud hingga 7 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 21 jam dengan casing. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 15 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Casingnya dapat diisi daya menggunakan USB-C.

    Aplikasi Philips Headphones. Atur kontrol sentuh earbud

    Gunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung atau menemukan lokasi earbud. Anda juga dapat mengatur kontrol sentuh untuk memutar musik, menjeda musik, melewatkan lagu, dan mengatur volume pada earbud kiri atau kanan. Fitur ini akan sangat memudahkan Anda saat ingin menggunakan mode mono pada satu earbud saat earbud satunya diisi daya.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Dengan standar IPX4, earbud true wireless ini tahan cipratan air sepenuhnya. Berkeringat? Tak masalah! Earbud ini pun tetap dapat digunakan saat terkena hujan.

    Koneksi multipoint Bluetooth tanpa putus

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

    Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver 13 mm yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Diameter speaker
      13 mm
      Tipe driver
      Dinamis
      Impedansi
      16 Ohm
      Kepekaan
      94 dB (1k Hz, -10dBFs)
      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Input daya maksimum
      10 mW

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,3
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Y
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      Jumlah kemasan konsumen
      24
      GTIN
      1 48 95229 14009 4
      Panjang
      24,80 cm
      Lebar
      22,30 cm
      Berat kotor
      2,763 kg
      Berat bersih
      1,42 kg
      Berat tara
      1,343 kg
      Panjang
      21,20 cm

    • Mudah

      Anti air
      IPX4
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh
      Google Fast Pair
      Y

    • Kardus Dalam

      Jumlah kemasan konsumen
      3
      GTIN
      2 48 95229 14009 1
      Panjang
      11,50 cm
      Lebar
      10,20 cm
      Panjang
      9,00 cm
      Berat kotor
      0,305 kg
      Berat bersih
      0,18 kg
      Berat tara
      0,125 kg

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      7 + 21  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 1 hr
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (Built-in)
      Kapasitas baterai (Earbud)
      50 mAh
      Kapasitas baterai (Casing)
      520 mAh
      Berat baterai (Total)
      12,5 g

    • Dimensi kemasan

      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 14009 7
      Panjang
      9,5 cm
      Lebar
      9 cm
      Tinggi
      3,3 cm
      Berat kotor
      0,085 kg
      Berat bersih
      0,059 kg
      Berat tara
      0,026 kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Casing pengisi daya
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Desain

      Warna
      Putih
      Gaya pemakaian
      Earbud

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      2 mics

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Sentuhan Multifungsi
      Dukungan asisten suara
      Y

    • Dimensi

      Dimensi earbud (PxLxT)
      2,05 x 1,90 x 2,90 cm
      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      5,10 x 2,60 x 4,40 cm
      Berat total
      0,041 kg

    Badge-D2C

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