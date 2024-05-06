Aplikasi Philips Headphones. Atur kontrol sentuh earbud

Gunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung atau menemukan lokasi earbud. Anda juga dapat mengatur kontrol sentuh untuk memutar musik, menjeda musik, melewatkan lagu, dan mengatur volume pada earbud kiri atau kanan. Fitur ini akan sangat memudahkan Anda saat ingin menggunakan mode mono pada satu earbud saat earbud satunya diisi daya.