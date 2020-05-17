Cari istilah

ID
EN
  • Selalu siap digunakan Selalu siap digunakan Selalu siap digunakan

    2000 series Headphone in-ear nirkabel sejati

    TAT2205BK/00

    Selalu siap digunakan

    Adakah yang lebih hebat dari headphone true wireless dengan casing pengisian daya seukuran kantong celana jeans yang ketat? Headphone in-ear tahan cipratan dan keringat ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dengan waktu putar hingga 12 jam.

    See all benefits

    Tersedia dalam:

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    2000 series Headphone in-ear nirkabel sejati

    Produk serupa

    See all Headphone In Ear - Ear Bud
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Selalu siap digunakan

    • Driver 6mm/closed-back
    • Bluetooth®

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.

    Casing pengisian daya USB-C portabel untuk mendapatkan waktu pemutaran hingga 12 jam

    Bebas beraktivitas dengan pengisian daya portabel. Anda dapat memutar hingga 4 jam dengan satu kali pengisian daya, ditambah ekstra 8 jam menggunakan casing pengisian daya yang terisi penuh. Cukup isi daya selama 15 menit dalam casing ini dan dapatkan waktu putar selama 1 jam. Untuk mengisi daya casing ini hingga penuh, dibutuhkan waktu 2 jam menggunakan USB-C.

    Ukuran pas dan nyaman

    Berkat driver neodymium 6 mm, kualitas suaranya jadi lebih memukau. Anda dapat menikmati lagu dengan nyaman berkat desainnya yang pas dan ringan. Penutup ear-tip yang lembut dan dapat diganti memudahkan Anda menemukan in-ear yang nyaman dipakai.

    Tombol earbud untuk mengontrol musk dan panggilan

    Tombol di masing-masing earbud memungkinkan Anda mengontrol pengalaman mendengar. Lewati atau menjeda lagu, menjawab atau menolak panggilan telepon, dan banyak lagi.

    Mengaktifkan asisten suara smartphone dengan mudah

    Aktifkan asisten suara ponsel tanpa harus menyentuh ponsel. Minta asisten suara ponsel untuk memutar musik, menyediakan petunjuk arah, mencari informasi, dan banyak lagi.

    Pemasangan cerdas. Secara otomatis menemukan perangkat Bluetooth Anda

    Earphone langsung siap dipasangkan begitu dikeluarkan dari casing. Setelah terpasang, earphone akan mengingat perangkat terakhir yang terpasang.

    Beralih dari musik ke panggilan telepon dengan mikrofon terpasang

    -

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Diameter speaker
      6mm
      Diafragma
      PET
      Impedansi
      16 Ohm
      Tipe magnet
      NdFeB
      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz
      Kepekaan
      90  dB

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Versi Bluetooth
      5,1
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m

    • Kardus Luar

      Panjang
      37.5  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      27.5  cm
      Berat kotor
      4.25  kg
      Panjang
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 10989 3
      Berat bersih
      0.768  kg
      Berat tara
      3.482  kg

    • Mudah

      Manajemen Panggilan
      • Jawab/Akhiri Panggilan
      • Tolak Panggilan
      • Beralih antara 2 panggilan

    • Kardus Dalam

      Panjang
      18.7  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      12.8  cm
      Panjang
      10.4  cm
      Berat bersih
      0.096  kg
      Berat kotor
      0.5  kg
      Berat tara
      0.404  kg
      GTIN
      2 48 95229 10989 0

    • Daya

      Jenis baterai
      Lithium-Ion
      Dapat diisi ulang
      Y
      Waktu pemutaran musik
      4+8  jam
      Waktu siaga
      50 jam
      Waktu bicara
      3 jam

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      18  cm
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      4  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 10989 6
      Berat kotor
      0.153  kg
      Berat bersih
      0.032  kg
      Berat tara
      0.121  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      2.9  cm
      Lebar
      5.5  cm
      Tinggi
      3.7  cm
      Berat
      0.032  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Kabel USB
      Kabel USB (Tipe-A ke Tipe-C)
      Ear cap
      3 Ukuran

    • Desain

      Warna
      Hitam

    • UPC

      UPC
      8 40063 20125 5

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.