TAT2205BL/00
Selalu siap digunakan
Adakah yang lebih hebat dari headphone true wireless dengan casing pengisian daya seukuran kantong celana jeans yang ketat? Headphone in-ear tahan cipratan dan keringat ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dengan waktu putar hingga 12 jam.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.
Bebas beraktivitas dengan pengisian daya portabel. Anda dapat memutar hingga 4 jam dengan satu kali pengisian daya, ditambah ekstra 8 jam menggunakan casing pengisian daya yang terisi penuh. Cukup isi daya selama 15 menit dalam casing ini dan dapatkan waktu putar selama 1 jam. Untuk mengisi daya casing ini hingga penuh, dibutuhkan waktu 2 jam menggunakan USB-C.
Berkat driver neodymium 6 mm, kualitas suaranya jadi lebih memukau. Anda dapat menikmati lagu dengan nyaman berkat desainnya yang pas dan ringan. Penutup ear-tip yang lembut dan dapat diganti memudahkan Anda menemukan in-ear yang nyaman dipakai.
Tombol di masing-masing earbud memungkinkan Anda mengontrol pengalaman mendengar. Lewati atau menjeda lagu, menjawab atau menolak panggilan telepon, dan banyak lagi.
Aktifkan asisten suara ponsel tanpa harus menyentuh ponsel. Minta asisten suara ponsel untuk memutar musik, menyediakan petunjuk arah, mencari informasi, dan banyak lagi.
Earphone langsung siap dipasangkan begitu dikeluarkan dari casing. Setelah terpasang, earphone akan mengingat perangkat terakhir yang terpasang.
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Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
UPC
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