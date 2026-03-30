Cari istilah

ID
EN
  • Suasana sempurna, pas di telinga Suasana sempurna, pas di telinga Suasana sempurna, pas di telinga

    Headphone nirkabel sepenuhnya

    TAT3000BK/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Suasana sempurna, pas di telinga

    Bebas dengarkan apa saja dengan earbud true wireless yang terasa ringan, dengan suara yang bulat, warm, dan detail. earbuds Peredam Bising Adaptif mengikuti suasana sekitar Anda, sementara mode Kafe dan Lounge membuat musik Anda menyatu dengan sekitar.

    See all benefits

    Tersedia dalam:

    Headphone nirkabel sepenuhnya

    Produk serupa

    See all Headphone Peredam Bising
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Suasana sempurna, pas di telinga

    • Bud mungil. Nyaman di telinga.
    • Peredam Bising Adaptif
    • Teknologi 6 mikrofon
    • Suara alami dan mendetail

    Suara detail, nyaman di telinga, dan mode Spatial Audio

    Ujung earbud SecureFit yang bertekstur membuatnya ringan dan nyaman digunakan sekaligus mengunci suara yang lebih bulat. Fitur Philips Spatial Audio mencakup mode Kafe dan Lounge sehingga musik bisa dibuat terdengar seperti suara natural di sekitar Anda: cocok jika Anda sedang mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas.

    Bebas distraksi berkat Peredam Bising Adaptif

    Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.

    Koneksi Multipoint Bluetooth® yang stabil dan Auracast™

    Bluetooth® 6.0 memastikan koneksi yang cepat dan stabil. Dukungan Auracast™ memungkinkan Anda mendengarkan siaran publik saat bepergian. Anda dapat menghubungkan dua perangkat Bluetooth® sekaligus dan mengelolanya melalui aplikasi kami. Ditambah lagi, tersedia Microsoft Swift Pair yang memudahkan pengguna Windows.

    Waktu penggunaan hingga 48 jam. Casing pengisi daya kecil

    Dengan peredam bising nonaktif, Anda dapat menggunakan perangkat ini selama 12 jam dengan daya terisi penuh, plus ekstra 36 jam dari casing pengisi daya mungil (8 jam + ekstra 24 jam dari casing dengan peredam bising aktif). Jika ingin segera digunakan, isi daya perangkat selama 10 menit menggunakan casing untuk mendapatkan 2 jam ekstra. Casingnya dapat diisi ulang melalui USB-C.

    Aplikasi Philips Headphones. Atur preferensi Anda

    Musik terasa datar? Aplikasi pendamping kami menghadirkan AI Neural EQ, equalizer intuitif yang membuat Anda bisa mengutak-atik suara dan pengaturan EQ dengan praktis. Anda juga dapat menggunakan aplikasi untuk mengaktifkan Dynamic Bass, mengelola perangkat yang terhubung, memperbarui firmware, dsb.

    Plastik daur ulang bersertifikasi GRS,. Kemasan ramah lingkungan

    Produk kami menggunakan plastik daur ulang pasca-konsumsi, kemasannya terbuat dari kardus daur ulang bersertifikasi FSC, dan brosurnya dicetak dengan kertas daur ulang.

    Teknologi 6 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai

    Headphones ini dilengkapi enam mikrofon, dan tiga di antaranya disertai kombinasi algoritme peredam bising untuk menghadirkan suara panggilan yang super-jernih. Di tengah kafe ramai sekalipun, suara Anda akan terdengar jelas dan lawan bicara Anda tidak akan terganggu dengan suara di sekitar Anda.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Peringkat IPX4 membuat earbud ini tahan cipratan air sehingga tetap aman saat gerimis. Tak perlu khawatir memakai earbud ini saat panas terik yang membuatnya terkena keringat.

    Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

    Driver khusus pada headphone ini disesuaikan dengan ciri khas suara Philips; suara yang warm dan mendetail dengan bass membahana. Nikmati segala hal yang Anda dengarkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20–20.000 Hz
      Diameter speaker
      10 mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      5 mW
      Kepekaan
      106 dB (1 kHz, 179 mV)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      6,0
      Profil Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Ya
      Codec yang didukung
      • SBC
      • LC3
      • AAC

    • Kardus Luar

      Panjang
      26.50  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      23.00  cm
      Berat kotor
      3.05  kg
      Panjang
      22.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17941 4
      Berat bersih
      1.57  kg
      Berat tara
      1.48  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Ya
      Anti air
      IPX4
      Dukungan aplikasi Philips Headphones
      Y
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tersedia pembaruan firmware
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh
      Google Fast Pair
      Ya
      Microsoft Swift Pair
      Ya

    • Kardus Dalam

      Panjang
      12.30  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      10.05  cm
      Panjang
      10.00  cm
      Berat bersih
      0.20  kg
      Berat kotor
      0.336  kg
      Berat tara
      0.136  kg
      GTIN
      2 48 95229 17941 1

    • Daya

      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu putar musik (ANC aktif)
      8 + 24  jam
      Waktu putar musik (ANC nonaktif)
      12 + 36  jam
      Waktu pengisian cepat
      10 mins for 2 hrs
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (built-in)
      Berat baterai (Total)
      13.27  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      600  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      60  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      10.9  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      9.6  cm
      Tinggi
      3.55  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 17941 7
      Berat kotor
      0.093  kg
      Berat bersih
      0.066  kg
      Berat tara
      0.027  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 pasang (K/S/B)
      Casing pengisi daya
      Ya

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Gaya pemakaian
      In-ear
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Eartip berbahan silikon

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      3 mics for each side

    • Dimensi

      Dimensi casing pengisi daya (LxPxT)
      6.21 x 2.80 x 4.89  cm
      Dimensi earbud (PxLxT)
      3.21 x 2.38 x 2.07  cm
      Berat total
      0.052  kg

    • Fitur ANC

      Teknologi ANC
      Hybrid
      Awareness mode
      Y
      ANC Adaptif
      Y
      Mikrofon untuk ANC
      4 mikrofon
      ANC (Active Noise Cancelling)
      Y

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Sentuhan Multifungsi
      Dukungan asisten suara
      Y

    • Keramahan lingkungan

      Cangkang plastik
      mengandung 57% Polikarbonat daur ulang pasca-konsumsi TE-00132492

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.