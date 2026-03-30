TAT3000WT/97
Suasana sempurna, pas di telinga
Bebas dengarkan apa saja dengan earbud true wireless yang terasa ringan, dengan suara yang bulat, warm, dan detail. earbuds Peredam Bising Adaptif mengikuti suasana sekitar Anda, sementara mode Kafe dan Lounge membuat musik Anda menyatu dengan sekitar.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Ujung earbud SecureFit yang bertekstur membuatnya ringan dan nyaman digunakan sekaligus mengunci suara yang lebih bulat. Fitur Philips Spatial Audio mencakup mode Kafe dan Lounge sehingga musik bisa dibuat terdengar seperti suara natural di sekitar Anda: cocok jika Anda sedang mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas.
Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.
Dengan peredam bising nonaktif, Anda dapat menggunakan perangkat ini selama 12 jam dengan daya terisi penuh, plus ekstra 36 jam dari casing pengisi daya mungil (8 jam + ekstra 24 jam dari casing dengan peredam bising aktif). Jika ingin segera digunakan, isi daya perangkat selama 10 menit menggunakan casing untuk mendapatkan 2 jam ekstra. Casingnya dapat diisi ulang melalui USB-C.
Musik terasa datar? Aplikasi pendamping kami menghadirkan EQ, equalizer intuitif yang membuat Anda bisa mengutak-atik suara dan pengaturan EQ dengan praktis. Anda juga dapat menggunakan aplikasi untuk mengaktifkan Dynamic Bass, mengelola perangkat yang terhubung, memperbarui firmware, dsb.
Produk kami menggunakan plastik daur ulang pasca-konsumsi, kemasannya terbuat dari kardus daur ulang bersertifikasi FSC, dan brosurnya dicetak dengan kertas daur ulang.
Bluetooth® 6.0 memastikan koneksi yang cepat dan stabil. Dukungan Auracast™ memungkinkan Anda mendengarkan siaran publik saat bepergian. Anda dapat menghubungkan dua perangkat Bluetooth® sekaligus dan mengelolanya melalui aplikasi kami. Ditambah lagi, tersedia Microsoft Swift Pair yang memudahkan pengguna Windows.
Headphones ini dilengkapi enam mikrofon, dan tiga di antaranya disertai kombinasi algoritme peredam bising untuk menghadirkan suara panggilan yang super-jernih. Di tengah kafe ramai sekalipun, suara Anda akan terdengar jelas dan lawan bicara Anda tidak akan terganggu dengan suara di sekitar Anda.
Peringkat IPX4 membuat earbud ini tahan cipratan air sehingga tetap aman saat gerimis. Tak perlu khawatir memakai earbud ini saat panas terik yang membuatnya terkena keringat.
Driver khusus pada headphone ini disesuaikan dengan ciri khas suara Philips; suara yang warm dan mendetail dengan bass membahana. Nikmati segala hal yang Anda dengarkan.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Dimensi
Fitur ANC
Asisten suara
Keramahan lingkungan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.