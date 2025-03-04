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Headphone Nirkabel Sepenuhnya

TAT4556WT/97

3.2

| (5) Ulasan

Tersedia dalam

Hijau
Hijau
Hitam
Hitam
Putih
Putih
Ungu
Ungu

Musik Anda. Cara Anda.

Tak ada lagi yang akan mengganggu musik Anda! Headphone nirkabel dengan Active Noise Canceling ini menjaga Anda tetap fokus pada suara yang penting. Headphone bisa menahan sedikit air dan keringat, case pengisi dayanya memberikan waktu pemutaran 29 jam.

Lihat semua manfaat

Musik Anda. Cara Anda.

  • Earbuds in-ear

  • Active Noise Canceling

  • Perlindungan air IPX4

  • Waktu putar hingga 29 jam

Penutup ear tip 3 ukuran

9 jam waktu pemutaran. Isi daya selama 10 menit untuk 1 jam daya

Suara jernih, bass kuat. Driver neodymium 12 mm

Spesifikasi Teknis

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3.2

dari 5

5

Ulasan

4

04/03/2025

Australia

Australia

Killer buds for the price....

Had these buds since May 23. Awesome Bass, Mid-range coud be a tinge better but hey - for under $100 AUD - I love 'em . Haven't used the touch features much but not needed to either. Buds fit snug in your ear & DON'T fall out. Very comfortable when lying on your side on a pillow also.

Keunggulan

Awesome sound

Kekurangan

Range a bit short when battery lowers

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAT4556BK True Wireless Headphones

Tanggal Penggunaan 2024-03-04

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAT4556BK True Wireless Headphones

Tanggal Penggunaan 2024-03-04

05/02/2024

Australia

Australia

Ear buds

Great sound Comfortable fit with different silicone tip sizes...

Keunggulan

Not expensive

Kekurangan

None

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAT4556WT True Wireless Headphones

Tanggal Penggunaan 2024-01-05

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAT4556WT True Wireless Headphones

Tanggal Penggunaan 2024-01-05

15/02/2022

日本

日本

Pembeli terverifikasi

継承されたサウンド

サウンドはフィリップ系の柔らかく繊細です。低音も程度よく鳴っています。 高音の伸びは価格相当かなと思います。 ノイキャンとの切り替えがタップしても切り替わらない時が多く、何回もタップする事が多いです。ノイキャンはローカットレベルで、外出時の足音がカットされる感じです。それほど強力ではないかと思います。 ダウンロードしたマニュアルにも無い機能音があったり、説明書が親切ではないですね。アンビエンスとノイキャンオフの違いが分かりません。

Keunggulan

Kekurangan

タップによる機能切り替え

Ulasan ini dibuat untuk TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン

Tanggal Penggunaan 2022-01-14

Ulasan ini dibuat untuk TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン

Tanggal Penggunaan 2022-01-14

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