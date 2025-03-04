2 year warranty
Dihentikan
TAT4556WT/97
Musik Anda. Cara Anda.
Tak ada lagi yang akan mengganggu musik Anda! Headphone nirkabel dengan Active Noise Canceling ini menjaga Anda tetap fokus pada suara yang penting. Headphone bisa menahan sedikit air dan keringat, case pengisi dayanya memberikan waktu pemutaran 29 jam.
Earbuds in-ear
Active Noise Canceling
Perlindungan air IPX4
Waktu putar hingga 29 jam
3.2
dari 5
5
Ulasan
BP69
04/03/2025
Australia
Killer buds for the price....
Had these buds since May 23. Awesome Bass, Mid-range coud be a tinge better but hey - for under $100 AUD - I love 'em . Haven't used the touch features much but not needed to either. Buds fit snug in your ear & DON'T fall out. Very comfortable when lying on your side on a pillow also.
Keunggulan
Awesome sound
Kekurangan
Range a bit short when battery lowers
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAT4556BK True Wireless Headphones
Tanggal Penggunaan 2024-03-04
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAT4556BK True Wireless Headphones
Tanggal Penggunaan 2024-03-04
Savag4ever
05/02/2024
Australia
Ear buds
Great sound Comfortable fit with different silicone tip sizes...
Keunggulan
Not expensive
Kekurangan
None
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAT4556WT True Wireless Headphones
Tanggal Penggunaan 2024-01-05
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAT4556WT True Wireless Headphones
Tanggal Penggunaan 2024-01-05
Ikuty
15/02/2022
日本
Pembeli terverifikasi
継承されたサウンド
サウンドはフィリップ系の柔らかく繊細です。低音も程度よく鳴っています。 高音の伸びは価格相当かなと思います。 ノイキャンとの切り替えがタップしても切り替わらない時が多く、何回もタップする事が多いです。ノイキャンはローカットレベルで、外出時の足音がカットされる感じです。それほど強力ではないかと思います。 ダウンロードしたマニュアルにも無い機能音があったり、説明書が親切ではないですね。アンビエンスとノイキャンオフの違いが分かりません。
Keunggulan
音
Kekurangan
タップによる機能切り替え
Ulasan ini dibuat untuk TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン
Tanggal Penggunaan 2022-01-14
Ulasan ini dibuat untuk TAT4556BK 完全ワイヤレスヘッドホン
Tanggal Penggunaan 2022-01-14