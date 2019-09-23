TAUT102BK/00
Dibuat untuk Anda
Nikmati suara dalam kenyamanan. Headphone in-ear ini menawarkan kebebasan nirkabel sebenarnya, desain earphone-nya yang kecil sangat pas di telinga. Dengarkan selama 12 jam dengan casing pengisi daya yang bisa dimasukkan ke saku atau tas Anda.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Waktu putar hingga 3 jam dengan satu kali pengisian daya penuh. Dapatkan waktu putar tambahan selama 9 jam dengan beberapa kali pengisian menggunakan casing yang terisi penuh. Cukup masukkan kembali headphone ke casing jika Anda ingin mengisi daya. Daya akan terisi penuh dalam waktu 2 jam.
Nikmati suara dalam kenyamanan berkat desain earphone-nya yang kecil dan sangat pas di telinga.
Driver akustik neodymium 6 mm memberi Anda suara yang jernih dan bass yang menghentak. Tabung akustik berbentuk oval memaksimalkan isolasi noise pasif. Mode Mono memberi Anda pilihan agar bisa terus mendengar lingkungan di sekitar Anda.
Kontrol musik dan panggilan melalui tombol multifungsi. Ingin mengganti lagu yang sedang diputar? Lewati dengan menekan tombol selama beberapa detik. Ingin menolak panggilan dan terus mendengarkan lagu? Sekali tekan, semuanya beres. Mikrofon bawaan dengan fitur pembatalan echo membuat suara tetap jernih saat Anda melakukan panggilan.
Tekan tombol dua kali untuk mengaktifkan asisten suara ponsel Anda. Minta Siri atau Google untuk menyiapkan daftar putar berikutnya, menelepon atau mengirim teks ke teman, mengecek ramalan cuaca, dan banyak lagi.
Earphone langsung siap dipasangkan begitu dikeluarkan dari casing. Setelah terpasang, earphone akan mengingat perangkat terakhir yang terpasang.
Cover ear tip karet dapat diganti agar pas dan menutup rapat di telinga, sehingga semua terdengar dengan jelas.
Headphone dengan casing pengisi daya ultra-portabel ini tak akan mengecewakan.
Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.