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    Headphone nirkabel

    TAUT102BK/00

    Dibuat untuk Anda

    Nikmati suara dalam kenyamanan. Headphone in-ear ini menawarkan kebebasan nirkabel sebenarnya, desain earphone-nya yang kecil sangat pas di telinga. Dengarkan selama 12 jam dengan casing pengisi daya yang bisa dimasukkan ke saku atau tas Anda.

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    Headphone nirkabel

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    Dibuat untuk Anda

    • Driver 6mm/closed-back
    • Bluetooth®
    • Hitam

    Waktu putar hingga 12 jam dengan casing pengisi daya

    Waktu putar hingga 3 jam dengan satu kali pengisian daya penuh. Dapatkan waktu putar tambahan selama 9 jam dengan beberapa kali pengisian menggunakan casing yang terisi penuh. Cukup masukkan kembali headphone ke casing jika Anda ingin mengisi daya. Daya akan terisi penuh dalam waktu 2 jam.

    Desain earphone kecil.

    Nikmati suara dalam kenyamanan berkat desain earphone-nya yang kecil dan sangat pas di telinga.

    Driver akustik neodymium 6 mm. Suara jernih, bass menghentak

    Driver akustik neodymium 6 mm memberi Anda suara yang jernih dan bass yang menghentak. Tabung akustik berbentuk oval memaksimalkan isolasi noise pasif. Mode Mono memberi Anda pilihan agar bisa terus mendengar lingkungan di sekitar Anda.

    Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah

    Kontrol musik dan panggilan melalui tombol multifungsi. Ingin mengganti lagu yang sedang diputar? Lewati dengan menekan tombol selama beberapa detik. Ingin menolak panggilan dan terus mendengarkan lagu? Sekali tekan, semuanya beres. Mikrofon bawaan dengan fitur pembatalan echo membuat suara tetap jernih saat Anda melakukan panggilan.

    Tekan tombol dua kali untuk mengaktifkan asisten suara di ponsel Anda

    Tekan tombol dua kali untuk mengaktifkan asisten suara ponsel Anda. Minta Siri atau Google untuk menyiapkan daftar putar berikutnya, menelepon atau mengirim teks ke teman, mengecek ramalan cuaca, dan banyak lagi.

    Pemasangan cerdas. Secara otomatis menemukan perangkat Bluetooth Anda

    Earphone langsung siap dipasangkan begitu dikeluarkan dari casing. Setelah terpasang, earphone akan mengingat perangkat terakhir yang terpasang.

    Cover ear tip tiga ukuran dapat disesuaikan agar pas di telinga Anda.

    Cover ear tip karet dapat diganti agar pas dan menutup rapat di telinga, sehingga semua terdengar dengan jelas.

    Casing pengisian daya berukuran kecil. Pengisian daya berulang kali dalam saku.

    Headphone dengan casing pengisi daya ultra-portabel ini tak akan mengecewakan.

    Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih

    Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Diameter speaker
      6mm
      Diafragma
      PET
      Impedansi
      16 Ohm
      Tipe magnet
      NdFeB
      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,0
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • AVRCP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      Panjang
      40  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      24  cm
      Berat kotor
      2.95  kg
      Panjang
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 10046 3
      Berat bersih
      1.272  kg
      Berat tara
      1.678  kg

    • Mudah

      Manajemen Panggilan
      • Jawab/Akhiri Panggilan
      • Panggilan Ditahan
      • Tolak Panggilan
      • Beralih antara 2 panggilan

    • Kardus Dalam

      Panjang
      19  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      11  cm
      Panjang
      11.5  cm
      Berat bersih
      0.159  kg
      Berat kotor
      0.32  kg
      Berat tara
      0.161  kg
      GTIN
      2 48 95229 10046 0

    • Daya

      Jenis baterai
      Lithium-Ion
      Dapat diisi ulang
      Y
      Waktu pemutaran musik
      3+9  jam
      Waktu siaga
      50 jam
      Waktu bicara
      2,5 jam
      Waktu pengisian
      2  jam

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      3  cm
      EAN
      48 95229 10046 6
      Berat kotor
      0.085  kg
      Berat bersih
      0.053  kg
      Berat tara
      0.032  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      2.7  cm
      Lebar
      5.3  cm
      Tinggi
      3.57  cm
      Berat
      0.0296  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Ear cap
      3 ukuran (S/M/L)
      Kabel pengisi daya
      Kabel Micro USB

    • Desain

      Warna
      Hitam

    Badge-D2C

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