Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah

Kontrol musik dan panggilan melalui tombol multifungsi. Ingin mengganti lagu yang sedang diputar? Lewati dengan menekan tombol selama beberapa detik. Ingin menolak panggilan dan terus mendengarkan lagu? Sekali tekan, semuanya beres. Mikrofon bawaan dengan fitur pembatalan echo membuat suara tetap jernih saat Anda melakukan panggilan.