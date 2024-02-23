Di mana letak model dan nomor seri Airfryer Philips saya?

Anda dapat menemukan model dan nomor seri pada stiker di bagian bawah Airfryer Philips Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dan contoh, baca artikel kami di bawah.

Catatan: Pastikan keranjang dan/atau pan tidak terlepas saat membalikkan alat.

Nomor Model Nomor model (atau nomor tipe) terletak di pojok kiri atas stiker pelat tipe dan diawali dengan HD9xxx (atau RI9xxx untuk produk di Brasil). Untuk menemukan informasi spesifik tentang airfryer, Anda perlu memasukkan nomor model alat di www.philips.com, aplikasi HomeID, atau hubungi kami di www.philips.com/contact untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Nomor Seri Nomor seri airfryer Anda berisi informasi mengenai tanggal produksi alat. Hal ini berguna jika Anda perlu menghubungi kami untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.



Nomor seri ditampilkan dalam dua format:



1. Nomor seri bisa berupa empat angka. Tahun dan minggu produksi (yyww) dicetak atau dicap pada stiker pelat, mis. 2041 pada gambar A.



2. Jika terdapat stiker kode batang di bagian bawah airfryer, kode yang tercetak di bawah kode batang tersebut adalah nomor seri. Nomor seri terdiri dari kombinasi angka dan karakter, mis. 7C1A221213420052 pada gambar B: