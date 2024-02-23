Mengapa saya harus menggoyang-goyangkan makanan di dalam Airfryer Philips saya?
Diterbitkan di 23 Februari 2024
Menggoyang-goyangkan makanan di dalam keranjang Airfryer Philips Anda akan memaksimalkan sirkulasi udara di sekitar makanan yang ditumpuk. Dengan cara ini, Anda juga dapat memeriksa warna dan tingkat kematangan bahan-bahan untuk mendapatkan hasil masakan yang matang merata.
Apa bahan-bahan yang perlu digoyang-goyangkan dan seberapa sering?
Semua bahan-bahan yang ditumpuk harus digoyang-goyangkan (dibalik) agar hasilnya matang merata.
Beberapa contoh jenis makanan yang kami sarankan untuk digoyangkan-goyangkan:
Perlu diperhatikan:
Beberapa contoh jenis makanan yang kami sarankan untuk digoyangkan-goyangkan:
- kentang goreng
- camilan berbahan kentang
- nuget ayam
- sayap ayam
Perlu diperhatikan:
- Makanan yang mudah rusak tidak boleh ditumpuk karena dapat rusak saat digoyang-goyangkan.
- Jika keranjang diisi kentang goreng beku dalam jumlah maksimum yang disarankan, goyang-goyangkan minimal 3 hingga 4 kali agar semuanya matang merata.
- Makin banyak jumlah makanan yang Anda masukkan ke dalam airfryer, makin sering Anda harus menggoyang-goyangkannya.
Bagaimana cara menggoyang-goyangkan bahan-bahan?
Untuk menggoyangkan bahan-bahan, keluarkan keranjang dari alat (dan/atau pan jika tersedia), lalu goyangkan keranjang di atas wastafel. Kemudian, masukkan keranjang ke dalam pan dan masukkan kembali ke dalam alat.
Pastikan makanan Anda tercampur merata saat digoyang-goyangkan (makanan yang berada di bawah naik ke atas dan sebaliknya) demi hasil masakan yang matang sempurna.
Pastikan makanan Anda tercampur merata saat digoyang-goyangkan (makanan yang berada di bawah naik ke atas dan sebaliknya) demi hasil masakan yang matang sempurna.
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Pengingat goyang-goyangkan khusus HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351, dan NA352
Informasi di bawah hanya berlaku untuk model HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351, dan NA352.
Saat memasak dengan pengaturan prasetel default, program memasak otomatis, atau program koki pintar (tergantung model airfryer Anda), beberapa model airfryer akan memberi tahu Anda lewat bunyi ‘bip’ saat makanan perlu digoyang-goyangkan. Temukan informasi selengkapnya tentang fitur ini dalam Panduan Pengguna Anda yang juga dapat dilihat dan diunduh di www.philips.com/support. Anda dapat menemukan nomor model airfryer Anda pada stiker di bagian bawah alat Anda.
Apakah solusi di atas membantu mengatasi masalah tersebut? Jika tidak, silakan hubungi kami untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
Saat memasak dengan pengaturan prasetel default, program memasak otomatis, atau program koki pintar (tergantung model airfryer Anda), beberapa model airfryer akan memberi tahu Anda lewat bunyi ‘bip’ saat makanan perlu digoyang-goyangkan. Temukan informasi selengkapnya tentang fitur ini dalam Panduan Pengguna Anda yang juga dapat dilihat dan diunduh di www.philips.com/support. Anda dapat menemukan nomor model airfryer Anda pada stiker di bagian bawah alat Anda.
Apakah solusi di atas membantu mengatasi masalah tersebut? Jika tidak, silakan hubungi kami untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.