Informasi di bawah hanya berlaku untuk model HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351, dan NA352.

Saat memasak dengan pengaturan prasetel default, program memasak otomatis, atau program koki pintar (tergantung model airfryer Anda), beberapa model airfryer akan memberi tahu Anda lewat bunyi ‘bip’ saat makanan perlu digoyang-goyangkan. Temukan informasi selengkapnya tentang fitur ini dalam Panduan Pengguna Anda yang juga dapat dilihat dan diunduh di

www.philips.com/support

. Anda dapat menemukan nomor model airfryer Anda pada stiker di bagian bawah alat Anda.