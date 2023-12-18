Anda dapat menggunakan piring atau cetakan tahan panas apa saja di Airfryer Philips, yang berbahan kaca, keramik, logam, atau silikon. Anda juga dapat menggunakan cangkir cupcake dari silikon atau kertas atau cetakan untuk memanggang cupcake, muffin, atau gratin berukuran kecil.

Kit Master Pemanggang Kue Philips berikut dapat digunakan untuk Airfryer Anda (lihat juga gambar ikhtisar):



HD9925 Kit master pemanggang kue untuk Airfryer ukuran L (ringkas)

Model: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749



HD9945 Kit master pemanggang kue untuk Airfryer ukuran XL

Model: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (keranjang besar)



HD9959 Kit master pemanggang kue untuk Airfryer ukuran XXL

Model: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870



HD9956 Kit pemanggang kue keluarga untuk Airfryer ukuran XXL Combi

Model: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875, dan HD9880