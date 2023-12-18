Apa jenis loyang yang dapat digunakan di Airfryer Philips saya?
Diterbitkan di 18 Desember 2023
Untuk mengetahui aksesori pemanggang kue yang sesuai dengan model Airfryer Anda, baca artikel di bawah.
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Kit Master Pemanggang Kue Philips
Anda dapat menggunakan piring atau cetakan tahan panas apa saja di Airfryer Philips, yang berbahan kaca, keramik, logam, atau silikon. Anda juga dapat menggunakan cangkir cupcake dari silikon atau kertas atau cetakan untuk memanggang cupcake, muffin, atau gratin berukuran kecil.
Kit Master Pemanggang Kue Philips berikut dapat digunakan untuk Airfryer Anda (lihat juga gambar ikhtisar):
HD9925 Kit master pemanggang kue untuk Airfryer ukuran L (ringkas)
Model: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749
HD9945 Kit master pemanggang kue untuk Airfryer ukuran XL
Model: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (keranjang besar)
HD9959 Kit master pemanggang kue untuk Airfryer ukuran XXL
Model: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870
HD9956 Kit pemanggang kue keluarga untuk Airfryer ukuran XXL Combi
Model: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875, dan HD9880
Kit Master Pemanggang Kue Philips berikut dapat digunakan untuk Airfryer Anda (lihat juga gambar ikhtisar):
HD9925 Kit master pemanggang kue untuk Airfryer ukuran L (ringkas)
Model: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749
HD9945 Kit master pemanggang kue untuk Airfryer ukuran XL
Model: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (keranjang besar)
HD9959 Kit master pemanggang kue untuk Airfryer ukuran XXL
Model: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870
HD9956 Kit pemanggang kue keluarga untuk Airfryer ukuran XXL Combi
Model: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875, dan HD9880
Ukuran maksimal loyang atau cetakan untuk Airfryer Anda
Pastikan ada sedikit ruang di kedua sisi luar loyang saat Anda meletakkannya di dalam keranjang agar udara dapat mengalir di sekelilingnya.
Cari tahu ukuran maksimal loyang atau cetakan yang dapat digunakan di Airfryer Anda di bawah (lihat juga gambar ikhtisar):
Airfryer ukuran L (ringkas)
Model: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749
Ukuran maksimal: 17 x 16 cm / 6,7 x 6,3 inci di tepi bagian luar
Diameter maksimal: 16 cm / 6,3 inci
Tinggi maksimal: 6 cm / 2,4 inci
Airfryer ukuran XL dengan jendela
Model: HD9257
Ukuran maksimal: 19 x 18 cm / 7,5 x 7,1 inci di tepi bagian luar
Diameter maksimal: 18 cm / 7,1 inci
Tinggi maksimal: 7 cm / 2,8 inci
Airfryer ukuran XL
Model: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280
Ukuran maksimal: 20 x 19 cm / 7,8 x 7,5 inci di tepi bagian luar
Diameter maksimal: 19 cm / 7,5 inci
Tinggi maksimal: 7 cm / 2,8 inci
Airfryer ukuran XXL
Model: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870
Ukuran maksimal: 21 x 20 cm / 8 x 7,7 inci di tepi bagian luar
Diameter maksimal: 20 cm / 7,7 inci
Tinggi maksimal: 9 cm / 3,6 inci
Airfryer ukuran XXL Combi
Model: HD9875, HD9880
Ukuran maksimal: 22 x 22 cm / 8,8 x 8,7 inci di tepi bagian luar
Diameter maksimal: 25 cm / 9,8 inci
Tinggi maksimal: 9 cm / 3,6 inci
Keranjang Ganda Airfryer
Model: NA350, NA351, NA352
Ukuran maksimal: 18 x 9 cm / 7,1 x 3,6 inci (keranjang kecil), 17 x 18 cm / 6,7 x 7,1 inci (keranjang besar)
Diameter maksimal: 9 cm / 3,6 inci (keranjang kecil), 17 cm / 6,7 inci (keranjang besar)
Tinggi maksimal: 7 cm / 2,8 inci
- Selalu letakkan loyang di dalam keranjang.
- Jangan pernah meletakkan loyang secara langsung di dalam pan karena akan menghalangi aliran udara di dalam pan dan membuat makanan tidak panas merata.
- Selalu kenakan sarung tangan oven saat memegang loyang atau cetakan. Loyang atau cetakan dan keranjang Airfryer Philips Anda sangat panas.
Cari tahu ukuran maksimal loyang atau cetakan yang dapat digunakan di Airfryer Anda di bawah (lihat juga gambar ikhtisar):
Airfryer ukuran L (ringkas)
Model: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749
Ukuran maksimal: 17 x 16 cm / 6,7 x 6,3 inci di tepi bagian luar
Diameter maksimal: 16 cm / 6,3 inci
Tinggi maksimal: 6 cm / 2,4 inci
Airfryer ukuran XL dengan jendela
Model: HD9257
Ukuran maksimal: 19 x 18 cm / 7,5 x 7,1 inci di tepi bagian luar
Diameter maksimal: 18 cm / 7,1 inci
Tinggi maksimal: 7 cm / 2,8 inci
Airfryer ukuran XL
Model: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280
Ukuran maksimal: 20 x 19 cm / 7,8 x 7,5 inci di tepi bagian luar
Diameter maksimal: 19 cm / 7,5 inci
Tinggi maksimal: 7 cm / 2,8 inci
Airfryer ukuran XXL
Model: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870
Ukuran maksimal: 21 x 20 cm / 8 x 7,7 inci di tepi bagian luar
Diameter maksimal: 20 cm / 7,7 inci
Tinggi maksimal: 9 cm / 3,6 inci
Airfryer ukuran XXL Combi
Model: HD9875, HD9880
Ukuran maksimal: 22 x 22 cm / 8,8 x 8,7 inci di tepi bagian luar
Diameter maksimal: 25 cm / 9,8 inci
Tinggi maksimal: 9 cm / 3,6 inci
Keranjang Ganda Airfryer
Model: NA350, NA351, NA352
Ukuran maksimal: 18 x 9 cm / 7,1 x 3,6 inci (keranjang kecil), 17 x 18 cm / 6,7 x 7,1 inci (keranjang besar)
Diameter maksimal: 9 cm / 3,6 inci (keranjang kecil), 17 cm / 6,7 inci (keranjang besar)
Tinggi maksimal: 7 cm / 2,8 inci