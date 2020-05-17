TAE4105BK/00
Bass yang berdentum
Rasakan dentuman bass dalam semua lagu. Headphone in-ear ini pas di telinga, dengan remote in-line yang memudahkan Anda untuk menjeda daftar putar. Sempurna untuk menjawab panggilan masuk, sebelum bagian dentuman bass pada lagu favorit Anda memuncak!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Aktivitas terasa kurang lengkap tanpa iringan lagu favorit Anda. Selain menyuguhkan suara bass yang menghentak berkat driver neodymium 10 mm yang andal, headphone ini juga nyaman dipakai karena earbud yang pas dengan telinga Anda.
Berkat tabung akustik oval dan penutup earbud berbahan karet yang dapat diganti dan tersedia dalam 3 ukuran, earphone ini nyaman dipakai di telinga Anda. Nikmati alunan lagu favorit Anda.
Menerima panggilan telepon atau menjeda daftar putar, semua bisa dilakukan tanpa menyentuh smartphone. Konektor bersudutnya berfungsi agar headphone tetap tersambung ke perangkat cerdas Anda-praktis ketika ponsel berada di saku Anda.
Penutup ear-tip berbahan karet yang dapat diganti dan tersedia dalam 3 ukuran ini pas dipasang di dalam telinga. Wingtip yang fleksibel bisa dipasang dengan nyaman di bawah tonjolan telinga. Seaktif apa pun aktivitas Anda, headphone olahraga ini akan tetap terpasang di telinga Anda.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Kardus Dalam
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Desain
UPC
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