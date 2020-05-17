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  • Bass yang berdentum Bass yang berdentum Bass yang berdentum

    Headphone In ear dengan mikrofon

    TAE4105WT/00

    Bass yang berdentum

    Rasakan dentuman bass dalam semua lagu. Headphone in-ear ini pas di telinga, dengan remote in-line yang memudahkan Anda untuk menjeda daftar putar. Sempurna untuk menjawab panggilan masuk, sebelum bagian dentuman bass pada lagu favorit Anda memuncak!

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    Headphone In ear dengan mikrofon

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    Bass yang berdentum

    • Driver 10 mm/closed-back
    • In-ear
    • Putih

    Bass menghentak. Suara jernih

    Aktivitas terasa kurang lengkap tanpa iringan lagu favorit Anda. Selain menyuguhkan suara bass yang menghentak berkat driver neodymium 10 mm yang andal, headphone ini juga nyaman dipakai karena earbud yang pas dengan telinga Anda.

    Nikmati musik Anda dengan nyaman

    Berkat tabung akustik oval dan penutup earbud berbahan karet yang dapat diganti dan tersedia dalam 3 ukuran, earphone ini nyaman dipakai di telinga Anda. Nikmati alunan lagu favorit Anda.

    Remot inline. Kendalikan musik dan panggilan dengan mudah

    Menerima panggilan telepon atau menjeda daftar putar, semua bisa dilakukan tanpa menyentuh smartphone. Konektor bersudutnya berfungsi agar headphone tetap tersambung ke perangkat cerdas Anda-praktis ketika ponsel berada di saku Anda.

    3 penutup earbud karet yang dapat diganti.

    Penutup ear-tip berbahan karet yang dapat diganti dan tersedia dalam 3 ukuran ini pas dipasang di dalam telinga. Wingtip yang fleksibel bisa dipasang dengan nyaman di bawah tonjolan telinga. Seaktif apa pun aktivitas Anda, headphone olahraga ini akan tetap terpasang di telinga Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Diafragma
      PET
      Tipe magnet
      Neodymium
      Kumparan suara
      CCAW
      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz
      Diameter speaker
      10  milimeter
      Kepekaan
      104  dB
      Impedansi
      32  ohm

    • Konektivitas

      Koneksi Kabel
      simetris
      Lapisan konektor
      berlapis nikel
      Panjang kabel
      1.2  m
      Konektor
      3.5  milimeter

    • Kardus Luar

      Panjang
      38  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      18.1  cm
      Berat kotor
      1.823  kg
      Panjang
      24.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 10966 4
      Berat bersih
      0.32112  kg
      Berat tara
      1.50188  kg

    • Kardus Dalam

      Panjang
      18  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      8.2  cm
      Panjang
      10.5  cm
      Berat bersih
      0.04014  kg
      Berat kotor
      0.193  kg
      Berat tara
      0.15286  kg
      GTIN
      2 48 95229 10966 1

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.5  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      2.5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 10966 7
      Berat kotor
      0.054  kg
      Berat bersih
      0.01338  kg
      Berat tara
      0.04062  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      8  cm
      Lebar
      3  cm
      Tinggi
      2.8  cm
      Berat
      0.01208  kg

    • Desain

      Warna
      Putih

    • UPC

      UPC
      8 40063 20087 6

    Badge-D2C

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