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Dihentikan

Headphone In ear dengan mikrofon

TAE4105BL/00

Tersedia dalam

Biru
Biru
Hitam
Hitam
Merah
Merah
Putih
Putih

Bass yang berdentum

Rasakan dentuman bass dalam semua lagu. Headphone in-ear ini pas di telinga, dengan remote in-line yang memudahkan Anda untuk menjeda daftar putar. Sempurna untuk menjawab panggilan masuk, sebelum bagian dentuman bass pada lagu favorit Anda memuncak!

Lihat semua manfaat

Bass yang berdentum

  • Driver 10 mm/closed-back

  • In-ear

  • Biru

Bass menghentak. Suara jernih

Aktivitas terasa kurang lengkap tanpa iringan lagu favorit Anda. Selain menyuguhkan suara bass yang menghentak berkat driver neodymium 10 mm yang andal, headphone ini juga nyaman dipakai karena earbud yang pas dengan telinga Anda.

Nikmati musik Anda dengan nyaman

Berkat tabung akustik oval dan penutup earbud berbahan karet yang dapat diganti dan tersedia dalam 3 ukuran, earphone ini nyaman dipakai di telinga Anda. Nikmati alunan lagu favorit Anda.

Remot inline. Kendalikan musik dan panggilan dengan mudah

Menerima panggilan telepon atau menjeda daftar putar, semua bisa dilakukan tanpa menyentuh smartphone. Konektor bersudutnya berfungsi agar headphone tetap tersambung ke perangkat cerdas Anda-praktis ketika ponsel berada di saku Anda.

Spesifikasi Teknis

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