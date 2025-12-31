2 year warranty
Dihentikan
TAE4105BL/00
Bass yang berdentum
Rasakan dentuman bass dalam semua lagu. Headphone in-ear ini pas di telinga, dengan remote in-line yang memudahkan Anda untuk menjeda daftar putar. Sempurna untuk menjawab panggilan masuk, sebelum bagian dentuman bass pada lagu favorit Anda memuncak!
Driver 10 mm/closed-back
In-ear
Biru
Aktivitas terasa kurang lengkap tanpa iringan lagu favorit Anda. Selain menyuguhkan suara bass yang menghentak berkat driver neodymium 10 mm yang andal, headphone ini juga nyaman dipakai karena earbud yang pas dengan telinga Anda.
Berkat tabung akustik oval dan penutup earbud berbahan karet yang dapat diganti dan tersedia dalam 3 ukuran, earphone ini nyaman dipakai di telinga Anda. Nikmati alunan lagu favorit Anda.
Menerima panggilan telepon atau menjeda daftar putar, semua bisa dilakukan tanpa menyentuh smartphone. Konektor bersudutnya berfungsi agar headphone tetap tersambung ke perangkat cerdas Anda-praktis ketika ponsel berada di saku Anda.
Ulasan