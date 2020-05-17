TAT3255BK/00
Musik Anda. Aktivitas Anda.
Kapan saja. Di mana saja. Headphone true wireless yang tahan keringat dan cipratan ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dan waktu putar hingga 24 jam dengan casing pengisian daya. Jika melakukan panggilan berdurasi panjang, gunakan satu earbud dan isi daya earbud lainnya.See all benefits
Tersedia dalam:
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Karena sudah memenuhi standar IPX4, headphone nirkabel sejati ini tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.
Bebas beraktivitas dengan pengisian daya portabel. Perangkat ini bisa digunakan hingga 6 jam dengan satu kali pengisian daya, ditambah ekstra 18 jam jika daya casingnya terisi penuh. Cukup isi daya selama 15 menit dalam casing ini dan dapatkan waktu putar selama 1 jam. Jika menggunakan USB-C, daya casing ini akan terisi penuh dalam 2 jam.
Perlu menerima panggilan telepon saat daya headphone menipis? Anda tetap bisa melakukan panggilan dengan satu earbud dan mengisi daya earbud lainnya. Fungsi mikrofon di earbud yang Anda gunakan akan otomatis aktif, dan Anda cukup menggantinya ketika diperlukan.
Berkat driver neodymium 6 mm, kualitas suaranya jadi lebih memukau. Anda dapat menikmati lagu dengan nyaman berkat desainnya yang pas dan ringan. Penutup ear-tip yang lembut dan dapat diganti memudahkan Anda menemukan in-ear yang nyaman dipakai.
Tidak suka lagu yang sedang diputar? Lewati dengan menekan tombol multifungsi selama beberapa detik. Ingin menolak panggilan dan terus mendengarkan lagu? Sekali tekan, semuanya beres. Mikrofon bawaan dengan fitur pembatalan echo membuat suara tetap jernih saat Anda melakukan panggilan.
Aktifkan asisten suara ponsel tanpa harus menyentuh ponsel. Minta asisten suara ponsel untuk memutar musik, menyediakan petunjuk arah, mencari informasi, dan banyak lagi.
Earphone langsung siap dipasangkan begitu dikeluarkan dari casing. Setelah terpasang, earphone akan mengingat perangkat terakhir yang terpasang.
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Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Kardus Dalam
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
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