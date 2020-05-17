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    Headphone in-ear nirkabel sejati

    TAT3255BK/00

    Musik Anda. Aktivitas Anda.

    Kapan saja. Di mana saja. Headphone true wireless yang tahan keringat dan cipratan ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dan waktu putar hingga 24 jam dengan casing pengisian daya. Jika melakukan panggilan berdurasi panjang, gunakan satu earbud dan isi daya earbud lainnya.

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    Headphone in-ear nirkabel sejati

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    Musik Anda. Aktivitas Anda.

    • Driver 6mm/closed-back
    • Pas dan nyaman
    • IPX4 tahan cipratan air dan keringat
    • Nikmati musik hingga 24 jam

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Karena sudah memenuhi standar IPX4, headphone nirkabel sejati ini tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.

    Casing pengisian daya USB-C portabel. Dapatkan waktu pemutaran hingga 24 jam

    Bebas beraktivitas dengan pengisian daya portabel. Perangkat ini bisa digunakan hingga 6 jam dengan satu kali pengisian daya, ditambah ekstra 18 jam jika daya casingnya terisi penuh. Cukup isi daya selama 15 menit dalam casing ini dan dapatkan waktu putar selama 1 jam. Jika menggunakan USB-C, daya casing ini akan terisi penuh dalam 2 jam.

    Mode mono. Beralih mikrofon antar earbud

    Perlu menerima panggilan telepon saat daya headphone menipis? Anda tetap bisa melakukan panggilan dengan satu earbud dan mengisi daya earbud lainnya. Fungsi mikrofon di earbud yang Anda gunakan akan otomatis aktif, dan Anda cukup menggantinya ketika diperlukan.

    Ukuran pas dan nyaman

    Berkat driver neodymium 6 mm, kualitas suaranya jadi lebih memukau. Anda dapat menikmati lagu dengan nyaman berkat desainnya yang pas dan ringan. Penutup ear-tip yang lembut dan dapat diganti memudahkan Anda menemukan in-ear yang nyaman dipakai.

    Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah

    Tidak suka lagu yang sedang diputar? Lewati dengan menekan tombol multifungsi selama beberapa detik. Ingin menolak panggilan dan terus mendengarkan lagu? Sekali tekan, semuanya beres. Mikrofon bawaan dengan fitur pembatalan echo membuat suara tetap jernih saat Anda melakukan panggilan.

    Mengaktifkan asisten suara smartphone dengan mudah

    Aktifkan asisten suara ponsel tanpa harus menyentuh ponsel. Minta asisten suara ponsel untuk memutar musik, menyediakan petunjuk arah, mencari informasi, dan banyak lagi.

    Pemasangan cerdas. Secara otomatis menemukan perangkat Bluetooth Anda

    Earphone langsung siap dipasangkan begitu dikeluarkan dari casing. Setelah terpasang, earphone akan mengingat perangkat terakhir yang terpasang.

    Beralih dari musik ke panggilan telepon dengan mikrofon terpasang

    -

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      6 mm
      Diafragma
      PET
      Impedansi
      16 Ohm
      Tipe magnet
      NdFeB
      Input daya maksimum
      5 mW
      Kepekaan
      90 dB (1 KHz)

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,1
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      37.5  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      27.5  cm
      Berat kotor
      4.231  kg
      Panjang
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 11019 6
      Berat bersih
      1.176  kg
      Berat tara
      3.055  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX4
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Kardus Dalam

      Panjang
      17.8  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      12.8  cm
      Panjang
      10.4  cm
      Berat bersih
      0.147  kg
      Berat kotor
      0.507  kg
      Berat tara
      0.36  kg
      GTIN
      2 48 95229 11019 3

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Waktu pemutaran musik
      6 + 18  jam
      Waktu bicara
      5 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 1 hr
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium Polymer (built-in)
      Kapasitas baterai (Casing)
      500  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      50  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      4  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 11019 9
      Berat kotor
      0.139  kg
      Berat bersih
      0.049  kg
      Berat tara
      0.09  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      4.2  cm
      Lebar
      3.6  cm
      Tinggi
      6.5  cm
      Berat
      0.049  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 pasang (K/S/B)
      Casing pengisi daya
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Eartip berbahan silikon

    Badge-D2C

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