Musik Anda. Aktivitas Anda.

Kapan saja. Di mana saja. Headphone true wireless yang tahan keringat dan cipratan ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dan waktu putar hingga 24 jam dengan casing pengisian daya. Jika melakukan panggilan berdurasi panjang, gunakan satu earbud dan isi daya earbud lainnya.