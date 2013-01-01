Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan

Sendok belajar Philips Avent yang bisa disesuaikan dirancang khusus untuk membantu anak belajar cara makan sendiri. Sendok ini memiliki gagang yang bisa ditekuk dan ujung yang bisa disesuaikan dengan genggaman dan kebutuhan perkembangan anak seiring pertumbuhannya.