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  • Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan

    Philips Avent Sendok belajar Avent yang bisa disesuaikan 6 bulan+

    SCF722/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan

    Sendok belajar Philips Avent yang bisa disesuaikan dirancang khusus untuk membantu anak belajar cara makan sendiri. Sendok ini memiliki gagang yang bisa ditekuk dan ujung yang bisa disesuaikan dengan genggaman dan kebutuhan perkembangan anak seiring pertumbuhannya.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Sendok belajar Avent yang bisa disesuaikan 6 bulan+

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    Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan

    Membantu anak mengembangkan keterampilan makan sendiri

    Gagang anti-selip - mudah digenggam, melekat di mangkuk tanpa bergeser

    Gagang anti-selip - mudah digenggam, melekat di mangkuk tanpa bergeser

    Ujung gagang dan sendok yang bisa disesuaikan

    Sesuai untuk genggaman anak dan tahap perkembangan makannya

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Tiongkok
      Y

    • Item yang disertakan

      Sendok
      1  pcs

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      6 bulan+

    Badge-D2C

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