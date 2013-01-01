SCF722/00
Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan
Sendok belajar Philips Avent yang bisa disesuaikan dirancang khusus untuk membantu anak belajar cara makan sendiri. Sendok ini memiliki gagang yang bisa ditekuk dan ujung yang bisa disesuaikan dengan genggaman dan kebutuhan perkembangan anak seiring pertumbuhannya.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
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Sesuai untuk genggaman anak dan tahap perkembangan makannya
Negara asal
Item yang disertakan
Tahap perkembangan
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