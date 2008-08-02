Cari istilah

ID
EN
  • Gigi lebih putih dan lebih sehat Gigi lebih putih dan lebih sehat Gigi lebih putih dan lebih sehat

    Philips Sonicare HealthyWhite Sikat gigi listrik sonik

    HX6732/02

    Gigi lebih putih dan lebih sehat

    Semua orang menyukai senyum putih cemerlang. Biarkan warna putih alami gigi Anda bersinar. Sikat gigi listrik Sonicare HealthyWhite HX6732/02 terbukti menghilangkan noda sehari-hari hanya dalam dua minggu, dengan penggunaan Mode Clean & White.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Sonicare HealthyWhite Sikat gigi listrik sonik

    Produk serupa

    See all HealthyWhite

    Gigi lebih putih dan lebih sehat

    Sikat gigi terbaik untuk gigi lebih putih

    • 3 mode
    • 2 kepala sikat
    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

    Gigi lebih putih alami dengan teknologi sonic dipatenkan

    Gigi lebih putih alami dengan teknologi sonic dipatenkan

    Aksi pembersihan dinamis dari sikat gigi ini dan kontak langsung yang lebih luas dengan setiap gigi, terbukti menghilangkan noda sehari-hari, dan membantu menjaga gigi lebih putih alami.

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval 30 detik memberitahukan bila Anda sudah selesai membersihkan setiap kuadran mulut dan memberi tanda agar Anda melanjutkan membersihkan sehingga pembersihan mulut berlangsung lebih konsisten

    Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

    Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

    Secara perlahan menaikkan daya pembersihan pada 14 pemakaian pertama, agar mudah menyesuaikan dengan pengalaman memakai sikat gigi listrik Philips Sonicare

    Mode Clean and White: terbukti menghilangkan noda

    Mode Clean and White: terbukti menghilangkan noda

    2 menit mode Clean dengan tambahan 30 detik mode White untuk fokus pada gigi depan yang terlihat. Menghilangkan noda sehari-hari, seperti kopi, teh, rokok, dan anggur merah. Menjadikan gigi 2 tingkat lebih putih hanya dalam 2 minggu.*

    Sikat gigi Philips Sonicare membantu memutihkan gigi

    Sikat gigi Philips Sonicare membantu memutihkan gigi

    Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu membersihkan dan mengurangi noda pada gigi untuk senyum yang lebih cemerlang.

    Membersihkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Membersihkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

    Teknologi Sonic yang dipatenkan menghilangkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.

    Mode Sensitive: Pembersihan gusi dan gigi yang lembut

    Mode Sensitive: Pembersihan gusi dan gigi yang lembut

    Sikat gigi Philips Sonicare dengan Mode Sensitive: Pembersihan lembut dan menyeluruh untuk gusi sensitif

    Aksi pembersihan dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi pembersihan dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi dinamis dan unik dari sikat gigi listrik Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

    Mode Clean: Mode standar 2 menit

    Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari. Membantu menjaga perawatan pemutihan.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Tegangan
      110-220 V

    • Spesifikasi teknis

      Baterai
      Dapat diisi ulang
      Waktu operasi (daya penuh hingga kosong)
      Sampai 3 minggu**
      Jenis baterai
      Lithium ION

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Frost White

    • Layanan

      Garansi
      Garansi terbatas 2 tahun

    • Mudah digunakan

      Sistem kepala sikat
      Kepala sikat click-on yang mudah
      Gagang
      • Desain ergonomis yang ramping
      • Cengkeraman karet untuk genggaman yang mudah
      Indikator baterai
      Lampu yang menunjukkan status baterai
      Waktu penyikatan
      Sampai 3 minggu**

    • Item yang disertakan

      Gagang
      1 HealthyWhite
      Kepala sikat
      • 1 ProResults ringkas
      • 1 ProResults standar
      Travel case
      1
      Pengisi daya
      1

    • Performa pembersihan

      Kinerja
      Menghilangkan hingga 90% noda*
      Manfaat kesehatan
      Membantu meningkatkan kesehatan gusi
      Kecepatan
      Hingga 62.000 gerakan sikat/menit
      Pengatur waktu
      Quadpacer dan SmarTimer
      Manfaat memutihkan
      Menjadikan gigi 2 tingkat lebih putih

    • Mode

      Bersih
      Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari
      Sensitif
      Pembersihan gusi dan gigi yang lembut
      Clean & White
      2 mnt Clean + 30 dtk White

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.
    Clippin

    Temukan suku cadang atau aksesori

    Masuk ke komponen dan aksesori

    Aksesori

    * Harga ritel yang disarankan

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • *berdasarkan dua periode menyikat gigi selama dua menit per hari, menggunakan mode bersih
    • Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.