HX6732/02
Gigi lebih putih dan lebih sehat
Semua orang menyukai senyum putih cemerlang. Biarkan warna putih alami gigi Anda bersinar. Sikat gigi listrik Sonicare HealthyWhite HX6732/02 terbukti menghilangkan noda sehari-hari hanya dalam dua minggu, dengan penggunaan Mode Clean & White.See all benefits
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Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.
Aksi pembersihan dinamis dari sikat gigi ini dan kontak langsung yang lebih luas dengan setiap gigi, terbukti menghilangkan noda sehari-hari, dan membantu menjaga gigi lebih putih alami.
Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi
Timer interval 30 detik memberitahukan bila Anda sudah selesai membersihkan setiap kuadran mulut dan memberi tanda agar Anda melanjutkan membersihkan sehingga pembersihan mulut berlangsung lebih konsisten
Secara perlahan menaikkan daya pembersihan pada 14 pemakaian pertama, agar mudah menyesuaikan dengan pengalaman memakai sikat gigi listrik Philips Sonicare
2 menit mode Clean dengan tambahan 30 detik mode White untuk fokus pada gigi depan yang terlihat. Menghilangkan noda sehari-hari, seperti kopi, teh, rokok, dan anggur merah. Menjadikan gigi 2 tingkat lebih putih hanya dalam 2 minggu.*
Sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu membersihkan dan mengurangi noda pada gigi untuk senyum yang lebih cemerlang.
Teknologi Sonic yang dipatenkan menghilangkan plak hingga 2x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual.
Sikat gigi Philips Sonicare dengan Mode Sensitive: Pembersihan lembut dan menyeluruh untuk gusi sensitif
Aksi dinamis dan unik dari sikat gigi listrik Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.
Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari. Membantu menjaga perawatan pemutihan.
Daya
Spesifikasi teknis
Desain dan lapisan
Layanan
Mudah digunakan
Item yang disertakan
Performa pembersihan
Mode
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