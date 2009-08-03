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  • Gigi lebih putih dan lebih sehat Gigi lebih putih dan lebih sehat Gigi lebih putih dan lebih sehat

    Philips Sonicare HealthyWhite Sikat gigi listrik sonik

    HX6732/71

    Gigi lebih putih dan lebih sehat

    Semua orang menyukai senyum putih cemerlang. Biarkan warna putih alami gigi Anda bersinar. Sikat gigi listrik Sonicare HealthyWhite terbukti menghilangkan noda sehari-hari hanya dalam dua minggu, dengan penggunaan Mode Clean & White secara rutin.

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    Philips Sonicare HealthyWhite Sikat gigi listrik sonik

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    Gigi lebih putih dan lebih sehat

    Sikat gigi terbaik untuk gigi lebih putih

    • 3 mode
    • 2 kepala sikat
    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi

    Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

    Leher kepala sikat bersudut untuk menjangkau gigi belakang

    Leher kepala sikat bersudut untuk menjangkau gigi belakang

    Leher kepala sikat bersudut yang unik dari sikat gigi ini memudahkan untuk menyikat gigi bagian belakang, membersihkan plak di area yang sulit dijangkau.

    Gigi lebih putih alami dengan teknologi sonic dipatenkan

    Gigi lebih putih alami dengan teknologi sonic dipatenkan

    Aksi pembersihan dinamis dari sikat gigi ini dan kontak langsung yang lebih luas dengan setiap gigi, terbukti menghilangkan noda sehari-hari, dan membantu menjaga gigi lebih putih alami.

    Terbukti secara klinis aman dan lembut

    Terbukti secara klinis aman dan lembut

    Philips Sonicare adalah sikat gigi listrik yang lembut untuk kawat gigi (kepala sikat harus lebih cepat diganti jika digunakan pada kawat gigi), dan aman untuk gigi yang direstorasi (tambalan, crown, atau veneer) serta poket periodontal.

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

    Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh

    Timer interval 30 detik memberitahukan bila Anda sudah selesai membersihkan setiap kuadran mulut dan memberi tanda agar Anda melanjutkan membersihkan sehingga pembersihan mulut berlangsung lebih konsisten

    Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

    Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

    Secara perlahan menaikkan daya pembersihan pada 14 pemakaian pertama, agar mudah menyesuaikan dengan pengalaman memakai sikat gigi listrik Philips Sonicare

    Mode Clean and White: terbukti menghilangkan noda

    Mode Clean and White: terbukti menghilangkan noda

    2 menit mode Clean dengan tambahan 30 detik mode White untuk fokus pada gigi depan yang terlihat. Menghilangkan noda sehari-hari, seperti kopi, teh, rokok, dan anggur merah. Menjadikan gigi 2 tingkat lebih putih hanya dalam 2 minggu.*

    Mode Sensitive: Pembersihan gusi dan gigi yang lembut

    Mode Sensitive: Pembersihan gusi dan gigi yang lembut

    Sikat gigi Philips Sonicare dengan Mode Sensitive: Pembersihan lembut dan menyeluruh untuk gusi sensitif

    Mode Clean: Mode standar 2 menit

    Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari. Membantu menjaga perawatan pemutihan.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Tegangan
      Pengisi daya multi-voltase

    • Spesifikasi teknis

      Baterai
      Dapat diisi ulang

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Frost White

    • Layanan

      Garansi
      Garansi terbatas 2 tahun

    • Mudah digunakan

      Sistem kepala sikat
      Kepala sikat yang mudah dipasang untuk kebersihan optimal
      Indikator baterai
      Ikon yang menyala akan berkedip saat harus diisi ulang
      Gagang
      Desain ramping ergonomis dan gagang karet agar mudah dipegang.
      Waktu penyikatan
      42 penyikatan selama 2 menit ATAU 3 minggu

    • Item yang disertakan

      Pengisi daya
      1 pengisi daya multi-voltase
      Tutup pengisi daya
      1 tutup pengisi daya dengan penyimpan kepala sikat
      Cincin warna kepala sikat
      3 cincin warna agar mudah digunakan bersama

    • Performa pembersihan

      Kepala sikat
      2 kepala sikat ProResults standar untuk Pembersihan Menyeluruh
      Kinerja
      Menghilangkan lebih banyak plak dibandingkan Sonicare Essence/Sonicare CleanCare
      Manfaat kesehatan
      Membantu meningkatkan kesehatan gusi
      Pengatur waktu
      Quadpacer dan SmarTimer
      Kecepatan
      Sampai 31.000 sikatan per menit
      Manfaat memutihkan
      Dapat menjadikan gigi dua tingkat lebih putih dalam dua minggu
      Mode
      3 Mode: Clean, Sensitive, dan Clean & White

    Badge-D2C

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