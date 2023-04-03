- Untuk menghindari kerusakan pada OneBlade Anda, jangan membenturkan gagangnya ke wastafel atau permukaan yang keras.
- Lepaskan aksesori dari perangkat dan bersihkan rambut yang tersisa pada pisau. Nyalakan OneBlade dan bilas pisau dan gagang dengan air suam-suam kuku.
- Bilas aksesori secara terpisah dengan air suam-suam kuku.
Untuk detail lebih lanjut tentang cara merawat Philips OneBlade, lihat petunjuk pengguna digital Anda atau hubungi kami.
Harap perhatikan: Aksesori yang disertakan bersama produk Anda mungkin berbeda dengan yang ditampilkan dalam ilustrasi di bawah ini. Namun, petunjuk pembersihan yang diberikan berlaku untuk semua model OneBlade.