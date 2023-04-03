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Philips Support

Bagaimana cara membersihkan Philips OneBlade saya?

Diterbitkan di 03 April 2023
Membersihkan OneBlade secara rutin setelah setiap penggunaan memungkinkannya bekerja secara efisien untuk memberikan pencukuran terbaik. Untuk membersihkan perangkat, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
  1. Untuk menghindari kerusakan pada OneBlade Anda, jangan membenturkan gagangnya ke wastafel atau permukaan yang keras.
  2. Lepaskan aksesori dari perangkat dan bersihkan rambut yang tersisa pada pisau. Nyalakan OneBlade dan bilas pisau dan gagang dengan air suam-suam kuku.
  3. Bilas aksesori secara terpisah dengan air suam-suam kuku.
Jangan keringkan pisau dengan handuk atau tisu. Angin-anginkan perangkat dan aksesori hingga kering. Jangan coba membersihkan rambut dari perangkat menggunakan benda tajam seperti pinset.

Untuk detail lebih lanjut tentang cara merawat Philips OneBlade, lihat petunjuk pengguna digital Anda atau hubungi kami.
 
Harap perhatikan: Aksesori yang disertakan bersama produk Anda mungkin berbeda dengan yang ditampilkan dalam ilustrasi di bawah ini. Namun, petunjuk pembersihan yang diberikan berlaku untuk semua model OneBlade.
 
Membersihkan OneBlade

Informasi pada halaman ini berlaku untuk model-model berikut: QP1424/10 .

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