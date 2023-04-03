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Philips Support

Apakah saya dapat menggunakan Philips OneBlade saat terhubung ke stopkontak?

Diterbitkan di 03 April 2023
Demi alasan keamanan, OneBlade dirancang hanya untuk penggunaan nirkabel. Ini karena OneBlade dapat digunakan untuk pencukuran basah dan kering. Menggunakan OneBlade di dekat air saat terhubung ke listrik bisa sangat berbahaya. Untuk menghindari risiko apa pun, perangkat ini tidak akan bekerja saat terhubung ke stopkontak.

Harap perhatikan bahwa adaptor Philips HQ87 untuk OneBlade tahan terhadap cipratan air. Artinya, perangkat dapat terkena cipratan air, namun tidak memungkinkan kontak langsung dengan air untuk waktu yang lama.  Oleh karena itu, saat mengisi daya OneBlade, pastikan untuk menjauhkan OneBlade dan adaptornya dari air atau permukaan basah lainnya.
 

Hanya untuk penggunaan nirkabel

Demi alasan keamanan, OneBlade dirancang hanya untuk penggunaan nirkabel. 

Ini karena Philips OneBlade dapat digunakan untuk pencukuran basah dan kering. Menggunakannya dengan air saat terhubung ke listrik bisa sangat berbahaya. Untuk menghindari risiko apa pun, perangkat ini tidak akan bekerja saat terhubung ke stopkontak. 

Harap perhatikan juga bahwa adaptor OneBlade tahan terhadap cipratan air. Oleh karena itu, saat mengisi daya OneBlade, pastikan untuk menjauhkan OneBlade dan adaptornya dari air atau permukaan basah lainnya. Selain itu, jika OneBlade dilengkapi dengan penutup port pengisian daya, pastikan penutupnya tertutup rapat sebelum digunakan dalam keadaan basah.
Menggunakan Philips OneBlade berkabel

Informasi pada halaman ini berlaku untuk model-model berikut: QP1424/10 .

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