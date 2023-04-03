Demi alasan keamanan, OneBlade dirancang hanya untuk penggunaan nirkabel. Ini karena OneBlade dapat digunakan untuk pencukuran basah dan kering. Menggunakan OneBlade di dekat air saat terhubung ke listrik bisa sangat berbahaya. Untuk menghindari risiko apa pun, perangkat ini tidak akan bekerja saat terhubung ke stopkontak.



Harap perhatikan bahwa adaptor Philips HQ87 untuk OneBlade tahan terhadap cipratan air. Artinya, perangkat dapat terkena cipratan air, namun tidak memungkinkan kontak langsung dengan air untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, saat mengisi daya OneBlade, pastikan untuk menjauhkan OneBlade dan adaptornya dari air atau permukaan basah lainnya.

