Bagaimana saya tahu jika daya Philips OneBlade saya terisi penuh?

Masing-masing model OneBlade memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan status pengisian dayanya. Silakan baca informasi di bawah sesuai dengan deskripsi yang paling cocok dengan model yang Anda miliki.



Catatan: artikel ini berisi panduan untuk semua model OneBlade. Baca subjudul untuk mengetahui informasi yang relevan dengan model Anda. Jika model Anda terlihat berbeda dengan gambar (mis. berbeda warna) tetapi memiliki karakteristik yang sama, informasi ini masih berlaku.

OneBlade saya memiliki lingkaran lampu Lingkaran lampu pada gagang OneBlade akan berkedip ketika mengisi daya dan menyala terus-menerus ketika daya perangkat terisi penuh. Lingkaran lampu akan mati 30 menit setelah daya OneBlade terisi penuh untuk menghemat daya.



Saat terhubung dengan Bluetooth, Anda dapat mengetahui persentase tingkat baterai secara akurat di aplikasi OneBlade.

OneBlade saya memiliki satu LED pada gagangnya Beberapa model OneBlade memiliki satu LED pengisian daya pada gagangnya.



Jika LED menyala terus-menerus begitu Anda menghubungkan OneBlade ke sumber listrik, hal tersebut hanya menunjukkan bahwa perangkat menerima daya. LED tidak akan berubah yang menandakan bahwa daya OneBlade telah terisi penuh. Jika hal ini terjadi pada OneBlade Anda, silakan baca panduan pengguna guna mengetahui durasi yang dibutuhkan untuk mengisi daya perangkat Anda.



Jika LED pada gagang OneBlade berkedip ketika Anda menghubungkannya ke sumber listrik, LED akan terus berkedip selama pengisian daya sebelum akhirnya menyala terus-menerus ketika daya perangkat terisi penuh. LED akan mati 30 menit setelah daya OneBlade terisi penuh untuk menghemat energi.

OneBlade saya memiliki satu LED pada adaptornya Jika terdapat LED pada colokan/adaptor OneBlade Anda, LED tersebut akan menyala terus-menerus saat terhubung ke sumber listrik dan tidak akan berubah untuk menandakan bahwa daya OneBlade Anda telah terisi penuh.



Jika hal ini terjadi pada OneBlade Anda, silakan baca panduan pengguna guna mengetahui durasi yang dibutuhkan untuk mengisi daya perangkat Anda.

OneBlade saya memiliki indikator persentase baterai Persentase baterai pada gagang OneBlade Anda akan bertambah saat mengisi daya. Daya perangkat Anda akan terisi penuh ketika persentase mencapai 100%.



OneBlade saya memiliki indikator pengisian daya 3 garis Jika baterai OneBlade Anda lemah, garis indikator terendah akan berkedip ketika Anda menghubungkan perangkat ke sumber listrik. Apabila daya baterai sudah terisi 1/3, garis terendah akan menyala terus-menerus dan garis kedua akan mulai berkedip.



Urutan ini akan berlanjut hingga ketiga garis menyala terus-menerus, yang menandakan bahwa daya OneBlade Anda telah terisi penuh. Garis indikator pengisian daya akan mati 30 menit setelah daya OneBlade terisi penuh untuk menghemat energi.



OneBlade saya tidak memiliki semua fitur di atas Baca panduan pengguna guna mengetahui durasi pengisian daya yang disarankan untuk model OneBlade Anda (umumnya 8 jam).

Tidak yakin apakah OneBlade Anda mengisi daya? Jika Anda tidak yakin apakah Philips OneBlade Anda mengisi daya, coba nyalakan saat tersambung ke sumber listrik. Jika perangkat tidak menyala, artinya pengisian daya sedang berjalan.



Hal ini dikarenakan semua model Philips OneBlade memiliki fitur keselamatan yang mencegahnya menyala saat diisi daya. Hal ini meminimalkan risiko saat produk yang basah (mis. karena digunakan untuk mencukur dalam kondisi basah) terhubung ke sumber listrik.



Catatan: jika model OneBlade Anda memiliki indikator LED atau indikator pengisian daya digital pada gagangnya, ini juga menunjukkan bahwa produk sedang mengisi daya.