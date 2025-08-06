Cari istilah

Philips Support

Apakah saya dapat menggunakan Philips OneBlade dalam keadaan basah atau kering?

Diterbitkan di 6 Agustus 2025

Semua model Philips OneBlade dapat digunakan baik pada kulit basah maupun kering, dengan gel maupun busa cukur, serta di bak mandi maupun di bawah pancuran mandi.

Mencukur kering sering kali memberikan hasil yang lebih optimal (karena bulu yang basah cenderung menempel pada kulit). Namun, Anda tetap bebas memilih metode mencukur yang paling nyaman dan sesuai dengan preferensi Anda. Jika Anda memilih menggunakan gel atau busa cukur, bilas pisau dengan air secara teratur untuk mendapatkan hasil terbaik.

Tip: meskipun beberapa produk menyertakan penutup port pengisian daya, hal ini tidak berlaku untuk Philips OneBlade. Anda dapat menggunakan OneBlade di bak mandi maupun di bawah pancuran mandi tanpa menutup port pengisian dayanya. 

Informasi pada halaman ini berlaku untuk model-model berikut: QP1424/10 .

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Contact Philips

Kami selalu siap membantu Anda

Contact Philips

Kami selalu siap membantu Anda

Looking for something else?

Discover all Philips Support options

Support Homepage
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.