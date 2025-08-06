Semua model Philips OneBlade dapat digunakan baik pada kulit basah maupun kering, dengan gel maupun busa cukur, serta di bak mandi maupun di bawah pancuran mandi.

Mencukur kering sering kali memberikan hasil yang lebih optimal (karena bulu yang basah cenderung menempel pada kulit). Namun, Anda tetap bebas memilih metode mencukur yang paling nyaman dan sesuai dengan preferensi Anda. Jika Anda memilih menggunakan gel atau busa cukur, bilas pisau dengan air secara teratur untuk mendapatkan hasil terbaik.

Tip: meskipun beberapa produk menyertakan penutup port pengisian daya, hal ini tidak berlaku untuk Philips OneBlade. Anda dapat menggunakan OneBlade di bak mandi maupun di bawah pancuran mandi tanpa menutup port pengisian dayanya.