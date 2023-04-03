Anda dapat mengetahui kapan harus mengganti pisau OneBlade dengan memeriksa tampilan pisaunya. Atau, jika Anda memiliki OneBlade yang dilengkapi Bluetooth, Anda juga dapat merujuk ke aplikasi Philips Daily Care. Baca lebih lanjut untuk mengetahui kapan harus mengganti OneBlade Anda.
Kapan saya harus mengganti pisau Philips OneBlade saya?
Indikator penggantian
OneBlade dilengkapi dengan indikator keausan pisau yang akan berubah seiring waktu setelah digunakan. Pola pada pisau akan memberi tahu kapan Anda harus menggantinya.
Pola pada pisau akan berubah seiring waktu menjadi simbol panah, yang menandakan bahwa pisau sudah harus diganti. Untuk beberapa model lama, perangkat akan secara bertahap menampilkan bilah hijau, bukan menampilkan simbol panah.
Seberapa sering Anda mencukur, dan aksesori seperti sisir, atau pelindung dapat memengaruhi indikator pisau. Untuk kinerja yang optimal, ganti pisau setiap empat bulan sekali.
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Aplikasi Daily Care
Untuk model OneBlade yang dilengkapi Bluetooth, Anda dapat merujuk ke aplikasi Daily Care untuk memprediksi secara akurat kapan harus mengganti pisau Anda. Jika Anda telah mengaktifkan notifikasi di perangkat seluler, Anda juga akan menerima notifikasi penggantian saat pisau sudah harus diganti.
Tergantung pada penggunaan Anda, masa pakai pisau dapat bervariasi. Sama seperti pisau manual, pisau akan menjadi tumpul seiring waktu, dan dapat menyebabkan penurunan kinerja pencukuran serta meningkatkan sensasi tarikan rambut selama bercukur dan memangkas. Untuk kinerja yang optimal, ganti pisau setiap empat bulan sekali.