OneBlade dilengkapi dengan indikator keausan pisau yang akan berubah seiring waktu setelah digunakan. Pola pada pisau akan memberi tahu kapan Anda harus menggantinya.



Pola pada pisau akan berubah seiring waktu menjadi simbol panah, yang menandakan bahwa pisau sudah harus diganti. Untuk beberapa model lama, perangkat akan secara bertahap menampilkan bilah hijau, bukan menampilkan simbol panah.



Seberapa sering Anda mencukur, dan aksesori seperti sisir, atau pelindung dapat memengaruhi indikator pisau. Untuk kinerja yang optimal, ganti pisau setiap empat bulan sekali.



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