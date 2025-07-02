Anda dapat menggunakan Philips OneBlade untuk memangkas, mencukur, dan menata bulu badan Anda, termasuk di area-area intim. Untuk mencukur bagian tubuh yang lebih luas, seperti kaki, lengan, atau dada, Anda dapat menggunakan pisau OneBlade biasa dengan sembarang aksesori. Untuk memangkas bulu badan dan penggunaan di area-area sensitif, seperti pangkal paha atau ketiak, gunakan aksesori yang dijelaskan di bawah.

Tip: Anda dapat membeli kit OneBlade untuk badan dari toko online kami. Kit untuk badan kompatibel dengan semua model OneBlade, termasuk OneBlade Pro dan OneBlade Norelco.



Catatan: Philips OneBlade dirancang untuk memangkas dan mencukur rambut wajah dan tubuh. Produk ini tidak dimaksudkan untuk memangkas atau mencukur rambut di kepala (kulit kepala). Lihat pilihan pemotong dan alat cukur rambut Philips untuk menemukan produk yang sesuai untuk rambut di kulit kepala.

