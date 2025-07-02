Cari istilah

Philips Support

Bagaimana cara menggunakan OneBlade untuk mencukur bulu badan?

Diterbitkan di 2 Juli 2025

Anda dapat menggunakan Philips OneBlade untuk memangkas, mencukur, dan menata bulu badan Anda, termasuk di area-area intim. Untuk mencukur bagian tubuh yang lebih luas, seperti kaki, lengan, atau dada, Anda dapat menggunakan pisau OneBlade biasa dengan sembarang aksesori. Untuk memangkas bulu badan dan penggunaan di area-area sensitif, seperti pangkal paha atau ketiak, gunakan aksesori yang dijelaskan di bawah.

Tip: Anda dapat membeli kit OneBlade untuk badan dari toko online kami. Kit untuk badan kompatibel dengan semua model OneBlade, termasuk OneBlade Pro dan OneBlade Norelco.

Catatan: Philips OneBlade dirancang untuk memangkas dan mencukur rambut wajah dan tubuh. Produk ini tidak dimaksudkan untuk memangkas atau mencukur rambut di kepala (kulit kepala). Lihat pilihan pemotong dan alat cukur rambut Philips untuk menemukan produk yang sesuai untuk rambut di kulit kepala.
 

Mencukur dengan OneBlade Intimate

Pisau Philips OneBlade Intimate memberikan hasil cukur yang bersih sekaligus mengurangi risiko lecet dan luka.

Saran pencukuran untuk pria: Saat Anda mencukur area skrotum, gunakan tangan satunya untuk meregangkan kulit dan menahannya dengan kencang. Dengan demikian, pisau dapat bergerak dengan mulus sehingga memberikan hasil cukur yang lebih baik dan mengurangi risiko luka. Cukurlah area skrotum per bagian sehingga menjaga agar kulit tetap meregang kencang dan tidak berkerut. 

Saran pencukuran untuk wanita: Saat mencukur kulit bagian dalam labia mayor, pastikan Anda meregangkan kulit labia mayor agar pisau tidak bersentuhan dengan kulit labia minor. Lindungi labia minor dengan tangan Anda yang lain. 

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk mencukur menggunakan aksesori pelindung kulit:

1. Pasang pisau Intimate pada gagang OneBlade Anda.
2. Tekan tombol daya untuk menyalakan perangkat. 
3. Dengan salah satu tangan, tarik sebagian kecil area kulit dengan dua jari untuk merentangkannya dan membuat rambut berdiri. Hanya letakkan pisau pada kulit yang diregangkan sepenuhnya. Selengkapnya, lihat tip di atas.
4. Pastikan pisau menyentuh kulit sepenuhnya dan tidak dipegang secara miring.
5. Gerakkan alat secara perlahan dengan tekanan ringan. Pastikan kulit tetap diregangkan selama pencukuran. 

Setelah selesai mencukur, matikan perangkat dan bersihkan secara menyeluruh.

Selengkapnya, lihat bagian Pertanyaan Umum Bagaimana cara membersihkan OneBlade saya?
 

Aksesori Pelindung Kulit OneBlade

Mencukur dengan pelindung kulit sensitif

Saat memangkas dan mencukur area sensitif, pastikan untuk membersihkan rambut Anda sebelum memulai. Pelindung kulit sensitif memberikan hasil cukur yang bersih sekaligus mengurangi risiko lecet dan luka. 

Untuk menggunakan pelindung kulit sensitif:

1.   Pasang pelindung kulit sensitif pada pisau perangkat Anda, lalu tekan perlahan hingga terdengar bunyi klik.

2.   Gerakkan OneBlade Anda dengan perlahan dan stabil. Gerakkan pencukur maju-mundur untuk memastikan Anda mencukur rambut yang tumbuh ke berbagai arah. Jika perlu, regangkan kulit dengan tangan Anda yang lain untuk mencukur area keriput, seperti skrotum.

3.   Setelah selesai mencukur, lepaskan aksesori dari perangkat. Bilas dan bersihkan aksesori dan OneBlade Anda dengan air suam-suam kuku.
 

Pelindung Kulit Sensitif OneBlade

Mencukur dengan sisir bulu badan

Sisir bulu badan dapat digunakan untuk memangkas rambut hingga panjang 5 mm (3/16 inci). Agar tetap higienis, jangan gunakan sisir yang sama pada wajah dan bagian badan lainnya.

Untuk menggunakan sisir bulu badan:

1.     Pasang sisir bulu badan pada pisau OneBlade Anda, lalu tekan perlahan hingga terdengar bunyi klik.
2.     Mulailah mencukur dengan sisir bulu badan yang terpasang. Cukur berlawanan arah tumbuh rambut untuk mendapatkan hasil terbaik.
3.     Setelah selesai mencukur, lepaskan aksesori dari perangkat. Bilas dan bersihkan aksesori dan OneBlade Anda dengan air suam-suam kuku.

Sisir Bulu Badan OneBlade

Informasi pada halaman ini berlaku untuk model-model berikut: QP1424/10 .

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Contact Philips

Kami selalu siap membantu Anda

Contact Philips

Kami selalu siap membantu Anda

Looking for something else?

Discover all Philips Support options

Support Homepage
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.